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Damla Vurguncu İç Mimarlık
İç Mimarlar Giresun
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT-UYGULAMA, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT-UYGULAMA, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT-UYGULAMA, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Taş Gri
    +9
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT-UYGULAMA
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Taş Mavi
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT, Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Granit Bej
    +9
    SERKAN KUYUMCULUK & MÜCEVHERAT
    Türk İletişim, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Türk İletişim, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Türk İletişim, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Türk İletişim, Giresun (Uygulama)
    Türk İletişim, Giresun (Tasarım Aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Türk İletişim, Giresun (Tasarım Aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Türk İletişim, Giresun (Tasarım Aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +9
    Türk İletişim, Giresun (Tasarım Aşaması)
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Uygulama), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    +4
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Uygulama)
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Tasarım aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Tasarım aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Tasarım aşaması), Damla Vurguncu İç Mimarlık Damla Vurguncu İç Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turkuaz
    +2
    Gülhane Kafe&Ev Yemekleri, Giresun (Tasarım aşaması)
    Hepsini göster: 8 proje

    2014 yılında Damla Vurguncu tarafından Giresun'da kurulmuştur. Halen Giresun ili dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında İçmimari proje tasarım ve uygulama hizmeti sunmaktadır.

    Hizmetler
    • İçmimari tasarım
    • Mobilya Tasarım
    • İçmekan Tasarım
    • Uygulama
    • Danışmanlık
    • Cephe Modelleme
    • Mobilya Üretim
    • Konut tasarım
    • İşyeri tasarım
    • Otel tasarım
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • İçmimari proje tasarım
    • bilgisayar destekli 3D modelleme
    • İçmimari proje uygulama
    • Mobilya tasarım ve uygulama
    • Cephe Tasarım ve Modelleme
    Adres
    Sultan Selim Mah. Arifbey Cad. M. Yamak İşhanı No:6 Kat:3/16
    28100 Giresun
    Türkiye
    +90-5462880128 www.damlavurguncu.com

    Değerlendirmeler

    Cansu Alkan
    7 ay önce
    YASEMİN TUTKUN
    8 ay önce
    Zübeyda Vurguncu
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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