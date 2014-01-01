Damla Vurguncu İç Mimarlık

2014 yılında Damla Vurguncu tarafından Giresun'da kurulmuştur. Halen Giresun ili dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında İçmimari proje tasarım ve uygulama hizmeti sunmaktadır.
- Hizmetler
- İçmimari tasarım
- Mobilya Tasarım
- İçmekan Tasarım
- Uygulama
- Danışmanlık
- Cephe Modelleme
- Mobilya Üretim
- Konut tasarım
- İşyeri tasarım
- Otel tasarım
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- Hizmet alanları
- İçmimari proje tasarım
- bilgisayar destekli 3D modelleme
- İçmimari proje uygulama
- Mobilya tasarım ve uygulama
- Cephe Tasarım ve Modelleme
- Adres
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Sultan Selim Mah. Arifbey Cad. M. Yamak İşhanı No:6 Kat:3/16
28100 Giresun
Türkiye
+90-5462880128 www.damlavurguncu.com