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HAKAN SABAHLAR ARCHITECTURE &amp;HSA CONSTRUCTION CO.
Mimarlar Antalya
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    SUPERAIR HANGAR
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    AYDIN BAĞCI VİLLA
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    ÖZEL SANKO OKULLARI
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    Hizmetler
    • MİMARLIK
    • PROJE
    • DESIGN
    • İÇ TASARIM
    • EXTERIOR
    • INTERIOR
    • İNŞAAT
    • TAAHHÜT
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    YURTDIŞI VE YURTİÇİ ve Antalya
    Adres
    FENER MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT BULVARI NO:38/A MURATPAŞA/ANTALYA
    07230 Antalya
    Türkiye
    +90-5334208821 www.hsayapi.com.tr

    Değerlendirmeler

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    Genel Müdür
    yaklaşık 5 yıl önce
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    RAFAT REFAEE
    iyi
    2 yıldan fazla önce
    RAFAT REFAEE
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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      Hayır, teşekkürler