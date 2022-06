ŞİRKETİMİZ TÜM YAPI SINIFLARINDA

MİMARLIK,MÜHENDİSLİK,MÜTEAHHİTLİK,TAAHHÜT,DANIŞMANLIK ALANLARINDA,PROJE VE PROJE UYGULAMASI HİZMETLERİNİ KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

GÜÇLÜ,KALİTELİ VE UZMAN EKİPLERİMİZ HER TÜRLÜ İNŞAAT ALANINDA TECRÜBESİNİ YAPILARINIZA YANSITMAKTADIR.

ŞİRKETİMİZİN ŞU ANA KADAR YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYET ALANLARI;

· ELEKTRİK VE MEKANİK ALT YAPI İŞLERİ,

· KONUT,VİLLA VE SİTE İNŞAATLARI,

· OTEL VE SAĞLIK BİRİMLERİ İNŞAATI,

· ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE MAĞAZALAR İNŞAATI VE DEKORASYONU,

· HER KAPASİTEDEKİ EĞİTİM BİRİMLERİ İNŞAATI,

· SOSYAL YAPILAR İNŞAATI,

· ENDÜSTRİYEL YAPILAR İNŞAATI,

· YÖNETİM BİNALARI VE OFİSLER İNŞAATI,

· HES ALT YAPI İŞLERİ,

· ENERJİ SANTRAL BİNASI İNŞAATI,

OUR COMPANY HAS ALL THE BUILD CLASSES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING, CONTRACTING, COMMITTING, CONSULTING IN THEIR FIELDS, PROJECT, AND PROJECT IMPLEMENTATION SERVICES CARRIES OUT GIVING CONCESSIONS.

POWERFUL, HIGH-QUALITY AND EXPERT TEAMS TRIED ALL KINDS OF CONSTRUCTION SITE EXPERIENCE REFLECT YOUR BUILDS LOOKS GREAT.

OUR COMPANY HAS MADE SO FAR BUSINESS AREAS;

· ELECTRICAL AND MECHANICAL INFRASTRUCTURE WORKS,

· HOUSES, VILLAS AND SITE CONSTRUCTION,

· CONSTRUCTION OF THE HOTEL AND HEALTH,

· SHOPPING CENTERS AND SHOPS, CONSTRUCTION, DECORATION,

· CONSTRUCTION OF EDUCATION UNITS EACH CAPASITY,

· SOCIAL STRUCTURES, CONSTRUCTION,

· CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL BUILDINGS,

· CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND OFFICES,

· HEP INFRASTRUCTURE WORKS,

· THE POWER PLANT BUILDING,

· RETAINING CURTAIN AND EXCAVATION WORKS