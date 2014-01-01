Oldwooddesign, ev dekorasyonuna yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Tamamen basit, kullanışlı ve özel bir görünüme sahip olan tasarım ürünlerimiz 2014 yılında online sektörde en çok aranan dekorasyon ürünleri arasına girdi. Bu farklı ürünleri evinizde sergilerken farkında olmadan bir yandan da doğaya katkıda bulunuyorsunuz. Oldwooddesign sürdürülebilir bir yaşam için ürünlerinde geri dönüşüme önem veriyor. Ayrıca satın aldığınız ürünler her bir müşteri için özel ve el yapımı olarak sunuluyor. Aslında evinize doğal bir hayat getiriyoruz..