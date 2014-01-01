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Oldwooddesign
Tasarımcılar İstanbul
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    • Oldwooddesign, ev dekorasyonuna yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Tamamen basit, kullanışlı ve özel bir görünüme sahip olan tasarım ürünlerimiz 2014 yılında online sektörde en çok aranan dekorasyon ürünleri arasına girdi. Bu farklı ürünleri evinizde sergilerken farkında olmadan bir yandan da doğaya katkıda bulunuyorsunuz. Oldwooddesign sürdürülebilir bir yaşam için ürünlerinde geri dönüşüme önem veriyor. Ayrıca satın aldığınız ürünler her bir müşteri için özel ve el yapımı olarak sunuluyor. Aslında evinize doğal bir hayat getiriyoruz..

    Hizmet alanları
    Ahşap Tasarım ve istanbul
    Adres
    Mandıra Cad Tepe Sok No:1
    34720 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165661997 www.oldwooddesign.net
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