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Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Mimarlar Bodrum – Mugla
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Kahverengi
    Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap Kahverengi
    Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique BanyoRaflar Ahşap Beyaz
    +1
    Otel ve villa kompleksi proje ve uygulama
    Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Masif Ahşap Beyaz
    Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler Masif Ahşap Beyaz
    Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique BahçeSera & Çardaklar Masif Ahşap Beyaz
    +3
    Hebil Villa

    Dekorasyonla ilgili her şey. Kişiye özel danışmanlık, tasarım ve proje hizmeti. Üstün kaliteli işçilik ve güvenilir ekiplerimizle dekorasyona dair tüm konularda uygulama hizmeti. Özel mobilya imalatı. Ayrıca mağazamızda mobilya ve ev aksesuarları satışı ile ihtiyaçlara hemen cevap verebiliyoruz.

    Hizmetler
    • Dekorasyon tasarım ve projelendirme
    • Dekorasyon uygulaması
    • Özel tasarım mobilya imalatı
    • Mobilya ve aksesuar perakende satışı
    Hizmet alanları
    Bodrum – Muğla ve Bodrum – Mugla
    Adres
    Bitez Mah. Kavaklı Sarnıç Cad. No:2/1
    48470 Bodrum – Mugla
    Türkiye
    +90-2523192359 www.ditto.com.tr

    Değerlendirmeler

    feyhanevitan
    Aksesuar satınalımı
    yaklaşık 6 yıl önce
    Proje tarihi: Ocak 2016
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