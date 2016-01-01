Dekorasyonla ilgili her şey. Kişiye özel danışmanlık, tasarım ve proje hizmeti. Üstün kaliteli işçilik ve güvenilir ekiplerimizle dekorasyona dair tüm konularda uygulama hizmeti. Özel mobilya imalatı. Ayrıca mağazamızda mobilya ve ev aksesuarları satışı ile ihtiyaçlara hemen cevap verebiliyoruz.
- Hizmetler
- Dekorasyon tasarım ve projelendirme
- Dekorasyon uygulaması
- Özel tasarım mobilya imalatı
- Mobilya ve aksesuar perakende satışı
- Hizmet alanları
- Bodrum – Muğla ve Bodrum – Mugla
- Adres
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Bitez Mah. Kavaklı Sarnıç Cad. No:2/1
48470 Bodrum – Mugla
Türkiye
+90-2523192359 www.ditto.com.tr