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Nehir Forklift
Nakliye şirketleri İstanbul
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Değerlendirmeler (7)
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    • Siz değerli müşterilerine en iyi hizmeti sunma gayretinde olan İstanbul kiralık forklift firmasını tercih edip, Kiralama hizmetlerini daha yakından inceleyebilirsiniz. İstanbul kiralık forklift fiyatları firmamızda oldukça makul düzeylerdedir. Farklı ürün çeşitlerini, vinç, manitou, bobcat ve oto kurtarıcı hizmetlerini bulabilir ve güvenle kiralama yapabilirsiniz. Çalışmalarımız sadece İstanbul içine yönelik değil, çevre illerdende gelen iş makinesi kiralama taleplerini de www.nehirforklift.com üzerinden karşılanmaktayız. İş makinelerimizin fiyatları ise hangi makinenin istendiği tonajı, kaldırma yüksekliği operatör istenilip istenilmediği vb. şartlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu sebepten ötürü doğru fiyat bilgisine ulaşmak için kiralık forklift firması ile iletişim içerisinde olunmalıdır. Forklift kiralama firması olarak sizleri ziyadesiyle memnun edeceğimizi garanti ediyoruz. Çalışma alanınıza uygun doğru makineyi ayarlayabilmek adına işyerinizin ölçüleri ve malzemenizin tonajıyla alakalı bilgileri tarafımıza iletmeniz yeterli olacaktır. Oldukça profesyonel bir hizmet sunan İstanbul kiralık forklift firmamızın bir diğer internet sitesi de https://forkliftkiralamaistanbul.com olarak bilinmektedir.

    Hizmetler
    forklift
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Barbaros Caddesi No: 201
    34415 İstanbul
    Türkiye
    +90-5327155992 www.nehirforklift.com

    Değerlendirmeler

    asaf kaan erma
    Düzgün bir firma tavsiye ederim
    10 ay önce
    Mete Tolunay
    ihtiyacım olan modeli gayet uygun fiyata temin ettim. Teşekkür ederim.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Youtube Abone Kasma
    Çok kaliteli bir hizmet. On numara ilgi alaka için teşekkürler.
    yaklaşık 2 yıl önce
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