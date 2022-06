CAN MİMARLIK – Can Architects

CAN Mimarlık, 2017 'da kurulduğundan beri çeşitli ölçeklerde sanayi/ticaret yapıları, oteller, camiler, okullar, yurtlar, spor merkezleri ve konut projeleri üretmektedir. CAN Mimarlık mimari tasarım sürecinde esas kararlar ‘çevrenin en geniş anlamının yorumu dikkate alınarak verilir.

CAN Mimarlık, mimari tasarım sürecinde Avan proje aşamasından itibaren, bina programı, maliyet, nitelikli görsel algı, ilgili yönetmelikler, enerji performansına yönelik tasarım anlayışı, yapılı/doğal çevreye uyum gibi kriterlerle doğru tasarım kararlarını uygulama projesi haline getirir. Özellikle konut projelerinde elde ettiği planlama stratejisi, yerleşim kararları, büyük ve küçük ölçekte isabetli tasarım kararları almaktadır. Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak elde edilecek binayı veya çevreyi çeşitli ölçeklerde önceden oluşturur.

CAN Mimarlık projesi hazır kavramlar ve önceden kullanılmış detaylarla değil, her proje bizim için yeni fikirlerin açığa çıktığı, orijinal ve özgün birer fikir eseridir. Bizce her proje yeni, her proje özel, her proje kalıcıdır. Aynı şekilde her müşterinin ihtiyacı da tek ve özeldir.