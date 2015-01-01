1980 yılından bu yana BRISTOL markası ile zücaciye ve klasik mobilya sektöründe hizmet veren firmamız, 2015 yılında kurulan BRISTOL DECO markası ile dekorasyon sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.

İnce işçilik, zanaat ve sanatkarlık gerektiren dekorasyon sektöründe Gaziantep ve Türkiye genelinde özgün projelere imza atıyoruz. Kişiye ve kişiliğe göre evler, marka ve kurumlara göre işyerleri tasarlıyor ve onlara göre üretiyoruz