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BRISTOL DECO &amp; VILLA
Dekoratörler Gaziantep
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • Avize, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA İç Dekorasyon
    Avize, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA İç Dekorasyon
    Avize, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA İç Dekorasyon
    +3
    Avize
    Mutfak, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA MutfakMasa & Oturma Grupları
    Mutfak, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA MutfakMasa & Oturma Grupları
    Mutfak, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA MutfakMutfak Tezgâhları
    +1
    Mutfak
    Özel Villa Merdiven, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Özel Villa Merdiven, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Özel Villa Merdiven, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +2
    Özel Villa Merdiven
    Gaziantep Divan Suite Otel, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Klasik Sergi Alanları
    Gaziantep Divan Suite Otel, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Klasik Sergi Alanları
    Gaziantep Divan Suite Otel, BRISTOL DECO & VILLA BRISTOL DECO & VILLA Klasik Sergi Alanları Ahşap Kahverengi
    Gaziantep Divan Suite Otel

    1980 yılından bu yana BRISTOL markası ile zücaciye ve klasik mobilya sektöründe hizmet veren firmamız, 2015 yılında kurulan BRISTOL DECO markası ile dekorasyon sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.

    İnce işçilik, zanaat ve sanatkarlık gerektiren dekorasyon sektöründe Gaziantep ve Türkiye genelinde özgün projelere imza atıyoruz. Kişiye ve kişiliğe göre evler, marka ve kurumlara göre işyerleri tasarlıyor ve onlara göre üretiyoruz

    Hizmetler
    • dekorasyon
    • Avize
    • zemin döşeme
    • Dış Cephe
    • Özel Mobilya
    • Kalem işi
    • perde
    • Hazır ev
    • bahçe dekorasyon
    • Camii süsleme
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    Dekorasyon Mobilya
    Adres
    Batıkent Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı No:64/D Şehitkamil
    27560 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3422390844 www.bristol.com.tr

    Değerlendirmeler

    Halim Temel
    neredeyse 5 yıl önce
    Recep Dönmez
    İlgi alâka ve ürünler çok güzel... Tavsiye ederim...
    1 yıldan fazla önce
    Gaziantep TV
    Dekorasyon Dış cephe sistemleri ve zücaciye ürünleri ile hizmet veriyor. Üst seviye ürün ve hizmet var
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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