1980 yılından bu yana BRISTOL markası ile zücaciye ve klasik mobilya sektöründe hizmet veren firmamız, 2015 yılında kurulan BRISTOL DECO markası ile dekorasyon sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.
İnce işçilik, zanaat ve sanatkarlık gerektiren dekorasyon sektöründe Gaziantep ve Türkiye genelinde özgün projelere imza atıyoruz. Kişiye ve kişiliğe göre evler, marka ve kurumlara göre işyerleri tasarlıyor ve onlara göre üretiyoruz
- Hizmetler
- dekorasyon
- Avize
- zemin döşeme
- Dış Cephe
- Özel Mobilya
- Kalem işi
- perde
- Hazır ev
- bahçe dekorasyon
- Camii süsleme
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- Hizmet alanları
- Dekorasyon Mobilya
- Adres
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Batıkent Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı No:64/D Şehitkamil
27560 Gaziantep
Türkiye
+90-3422390844 www.bristol.com.tr