Taşımacılık sektörüne yeni bir soluk yeni bir anlayış kazandırmak için kurulan etimesgut evden eve nakliyat firmamızın önceliği daima insan kazanmaktır. İnsanları kazanırsanız daima işi kazanmışsınız demektir anlayışını kuruluş prensibimiz olarak görmekteyiz. Yılların verdiği tecrübe ile insanların isteklerine her dönemde cevap vermeyi bir görev edinen firmamız bu nedenle daima hem beklenti anketleri hem müşteri teklifleri hem de dünya genelinde yapılan taşımacılık işlerini takip ederek daima sektörün öncülüğünü yapmış bir firmadır.