Taşımacılık sektörüne yeni bir soluk yeni bir anlayış kazandırmak için kurulan etimesgut evden eve nakliyat firmamızın önceliği daima insan kazanmaktır. İnsanları kazanırsanız daima işi kazanmışsınız demektir anlayışını kuruluş prensibimiz olarak görmekteyiz. Yılların verdiği tecrübe ile insanların isteklerine her dönemde cevap vermeyi bir görev edinen firmamız bu nedenle daima hem beklenti anketleri hem müşteri teklifleri hem de dünya genelinde yapılan taşımacılık işlerini takip ederek daima sektörün öncülüğünü yapmış bir firmadır.
- Hizmetler
- evden eve nakliyat
- asansörlü nakliyat
- şehir içi nakliyat
- şehirler arası nakliyat
- Hizmet alanları
- nakliye evden eve taşıma
- Ankara
- Adres
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1970 sk 3/1
06130 Ankara
Türkiye
+90-3123163610 www.ankaraetimesgutnakliyat.com
Ankara Etimesgut evden eve nakliyat hizmetleri alanından uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübemiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 30 yıllık deneyim ve tecrübemizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Güvenli taşımacılığın tek adresi Ankara Etimesgut Nakliyat Firmasıdır. 7/24 Saat boyunca müşteri desteği ile her zaman profesyonel olarak hizmet veren firmamız ile tanışın ve taşının.