İki Şehir Mimarlık Hizmetleri

İki Şehir, İstanbul'da temelleri atılan ve İzmir'de kurulan mimari tasarım ve uygulama ofisidir. Dinamik ve deneyimli ekibimiz İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde ve İstanbul’da mimari, iç mimari ve mühendislik alanlarında tasarım ve uygulama hizmeti vermektedir.

İki Şehir ekibi olarak, mimarlık ve mühendislik disiplinlerine dair bilgiyi ve teknolojiyi doğru şekilde kullanarak doğaya, topluma ve etik değerlere saygılı, yenilikçi, akılcı, ekonomik ve ergonomik yapılar tasarlıyor ve bu sayede toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunuyoruz. Tasarımlarımızda yerele ait mimari üslup ve üretim tekniklerini önemsiyor, bunları evrensel bilgi ve beceri kazanımlarıyla geliştirmeye odaklanıyoruz.

Ofisimizin genç ve dinamik ekibiyle küçük veya büyük tüm projeleri aynı heyecanla ve profesyonellikle ele alıyor, hem üretim hem uygulama aşamasında müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak için kalite yönetim sistemi uyguluyoruz.

İzmir'in merkezi Alsancak'ta hizmet veren ofisimizde boyutundan bağımsız her türlü proje için sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağız.