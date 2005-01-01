Teknostil Endüstriyel Sistemler Ltd. Şti. metal ürünlerin Endüstriyel tasarım ve uygulama alanındaki farklı projelerini 2005 yılından bu güne Ankara İvedik Org. Sanayi Bölgesindeki Atölyesinde imal etmektedir.



Firmamız, kurulduğu günden itibaren Metalurji alanındaki bilgi ve tecrübesini devamlı arttırmış ve bununla beraber sektörün ihtiyacı olan imalatları gerçekleştirebilmek için gerekli olan alet, techizat ve makina parkurunu düzenli olarak güncelleyerek, Tasarımcı, Mühendis ve uzmanların oluşturduğu deneyimli kadrosuyla, projelerini akademik ve estetik bir yaklaşımla hayata geçirmektedir.



Firmamız, mimari uygulama projelerinde, günümüzün estetik ve gözde malzemesi Paslanmaz Çelik Uygulamaları ve Isıtma-Soğutma-Havalandırma Sistemlerini bir arada veya ayrı ayrı sunabilen yapısıyla fonksiyonel bir iş ortağıdır. Böylece zaman ve emek kayıplarını minimize ederek müşteri memnuniyetine odaklanmış projeler yaratır ve uygular.