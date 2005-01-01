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Teknostil Endüstriyel Sistemler
Tasarımcılar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Paslanmaz Çelik Mobilya Tasarımı, Teknostil Endüstriyel Sistemler Teknostil Endüstriyel Sistemler İç Dekorasyon Metal Metalik/Gümüş
    Paslanmaz Çelik Mobilya Tasarımı, Teknostil Endüstriyel Sistemler Teknostil Endüstriyel Sistemler İç Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    Paslanmaz Çelik Mobilya Tasarımı, Teknostil Endüstriyel Sistemler Teknostil Endüstriyel Sistemler İç Dekorasyon Demir/Çelik Altın Sarısı
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    Paslanmaz Çelik Mobilya Tasarımı

    Teknostil Endüstriyel Sistemler Ltd. Şti. metal ürünlerin Endüstriyel tasarım ve uygulama alanındaki farklı projelerini 2005 yılından bu güne Ankara İvedik Org. Sanayi Bölgesindeki Atölyesinde imal etmektedir.

    Firmamız, kurulduğu günden itibaren Metalurji alanındaki bilgi ve tecrübesini devamlı arttırmış ve bununla beraber sektörün ihtiyacı olan imalatları gerçekleştirebilmek için gerekli olan alet, techizat ve makina parkurunu düzenli olarak güncelleyerek, Tasarımcı, Mühendis ve uzmanların oluşturduğu deneyimli kadrosuyla, projelerini akademik ve estetik bir yaklaşımla hayata geçirmektedir.

    Firmamız, mimari uygulama projelerinde, günümüzün estetik ve gözde malzemesi Paslanmaz Çelik Uygulamaları ve Isıtma-Soğutma-Havalandırma Sistemlerini bir arada veya ayrı ayrı sunabilen yapısıyla fonksiyonel bir iş ortağıdır. Böylece zaman ve emek kayıplarını minimize ederek müşteri memnuniyetine odaklanmış projeler yaratır ve uygular.

    Hizmetler
    • Paslanmaz çelik uygulamalar ve mimari dekoratif ürünler
    • masa
    • sehpa
    • sandalye metal konstrüksiyonları
    • imalat ve tasarımı
    • ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri projelendirilmesi ve imalatı
    Hizmet alanları
    • mimari ofisler
    • askeri tesisler
    • resmi kurumlar
    • hoteller
    • cafeler
    • restorantlar
    • fast foodlar
    • fabrika
    • okul
    • hastane
    • alışveriş merkezleri ve benzeri gibi toplu yemek hizmeti veren mekanları
    • Ankara
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    ISIF'18 – Türk Patent – Gümüş Madalya
    Adres
    1415.Sk. No:7
    06378 Ankara
    Türkiye
    +90-3123940800 teknostil.com.tr

    Değerlendirmeler

    Seçil Dinçel Arıkan
    Hizmet kalitesinden çok memnun kaldık
    yaklaşık 4 yıl önce
    ETİTES İKLİMLENDİRME MEKANİK TESİSAT İNŞAAT
    Hücresel aspiratör imalatındaki hız ve kaliteniz için teşekkür ederiz.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Mustafa Savran
    Dürüst yönetim kaliteli hizmet anlayışı
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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