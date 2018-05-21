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İZOTEF İZOLASYON VE TEKNİK KAPLAMA SAN.
3D Görselleştirme İzmir
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    • Altef 2010 Termoplastik ile 10 yıl garantili ÇATI,TERAS, ZEMİN, HAVUZ izolasyon. Zemin ve duvarlara, üç boyutlu ( 3D) resim ve şeffaf kaplama uygulaması yapıyoruz. Komple otel ve motel  tadilat ve boya işleri yapıyoruz.
    Altef 2010 Thermoplastic with 10 years guarantee ROOF, TERRACE, FLOOR, POOL isolation. We apply three-dimensional (3D) painting and transparent coating on floors and walls. Complete hotel and motel renovation and painting jobs are doing.

    Altef 2010 Термопластик с гарантией на летние годы, терраса, пол, изоляция бассейна. Мы применяем трехмерную (3D) окраску и прозрачное покрытие. Полный отель и мотель

    Hizmetler
    • 3D uygulamaları
    • Çatı- Teras- Havuz- Zemin izolasyon kaplamaları ve Epoksi zemin kaplamaları
    Hizmet alanları
    • Otel
    • Motel
    • İşyeri
    • Apartman
    • Fabrika
    • Okul
    • Hastane binaları
    • İZMİR
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Şehit Ceysu Ceylan Sokak No: 6/A Küçükyalı-Konak /İZMİR
    35280 İzmir
    Türkiye
    +90-5354211819
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