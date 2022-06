İZOTEF İZOLASYON VE TEKNİK KAPLAMA SAN.

Altef 2010 Termoplastik ile 10 yıl garantili ÇATI,TERAS, ZEMİN, HAVUZ izolasyon. Zemin ve duvarlara, üç boyutlu ( 3D) resim ve şeffaf kaplama uygulaması yapıyoruz. Komple otel ve motel tadilat ve boya işleri yapıyoruz.

Altef 2010 Thermoplastic with 10 years guarantee ROOF, TERRACE, FLOOR, POOL isolation. We apply three-dimensional (3D) painting and transparent coating on floors and walls. Complete hotel and motel renovation and painting jobs are doing.

Altef 2010 Термопластик с гарантией на летние годы, терраса, пол, изоляция бассейна. Мы применяем трехмерную (3D) окраску и прозрачное покрытие. Полный отель и мотель