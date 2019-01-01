Vip Dekorasyon 2000 yılında kurulmuş, iç tasarım ve anahtar teslim işleri yapmaktadır. Aynı zamanda dış cephe, yalıtım, kompozit panel, compact lamine, ahşap giydirme, cam cephe ve granit tasarımları da yapmaktayız. Vip Dekorasyon bünyesinde inşaat bölümü ile alakalı anahtar teslim işlerini ve mobilya tasarımlarına kadar dizayn etmekteyiz. Vip Dekorasyon toptan kapı satışları, seramik satışı, Jotun ve Polisan boya satışları da yapmaktadır.

Kuruluş tarihimiz 2000 yılı olsada 27 senedir yapı dekorasyon sektöründe yurt içi ve yurt dışı, iç ve dış dekorasyon işleri de yapmaktadır. Vip Dekorasyon vizyon olarak sadece kendi bölgesi veya ilinde değil, tüm illerde ve yurt dışında gerek malzeme satış, gerekse tasarım işlerini hedeflemektedir.

Vip Dekorasyon misyon(üstlenmek); temelden çatıya kadar olan işler ile ayrıca peyzaj düzenleme ve havuz yapımları (Olimpik, Yarı Olimpik) anahtar teslim işlerini de misyon olarak üstlenmektedir. Tasarım ve dekorasyon lüks ve görsel olduğundan üzerinde ciddiyetle durulacağı bir çalışmadır. Bu nedenle tecrübe olmadan bir işin başarılı olması veya teslim edilmesi mümkün değildir. Prensip olarak deriz ki; ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu nedenle en iyi olmak bedel ister. Referanslar ve yaptığımız işler bunun delilidir. Aynı zamanda iç ve dış dekorasyon dediğimizde uygulama kalemleri, detay olarak çok fazladır. Bazen ergonomik dekorasyon, bazen hareketli dekorasyon, bazen de sadece göze hitap eden dekorasyonlar olmaktadır. Bu nedenle dekorasyon ve tasarım devamlı takip edilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir uygulama şeklidir. Fuarlar, showroomlar, trend ürünler dekorasyon ve tasarımda ön planda olmalıdır.

Tadilat hassasiyet ister. İşi ehli incidir, ehli olmayan incitir. Tüm müşterilerimizi işi olsun olmasın bir kahve içmeye bekleriz. (Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.)

YAPI VE DEKORASYON SİTELERİMİZ; Ado Kompozit Kapı, Dekorasyon Malzemesi, Jotun Boya, Dış Cephe Tasarım, İç ve Dış Mekan Kapılar