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Kocintok Laboratuvar Malzemeleri
Mimarlar Yenimahalle
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Değerlendirmeler (9)
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    Çeşitli alanlarda kullanılan cihazların üretimi ve tasarımı konusunda profesyonel çözümler sunan firmamız 1962 yılınan beri en iyi hizmeti sunma arayışı içerisindedir. Şık tasarıma sahip yeni teknoloji ürünlerini uygun fiyatlar ile firmamızdan temin edin. Ürünlerin araştırma alanlarında sağladığı avantajlar göz önüne alındığında ne kadar dayanıklı olduğu görülebilir. Ph ölçümleri ile ideal olan ph metre cihazları konusunda ürünleri inceleyin !

    Hizmet alanları
    sağlık, laboratuvar, ve Yenimahalle
    Adres
    İstanbul Yolu Erciyes işyerleri sitesi
    06600 Yenimahalle
    Türkiye
    +90-3123973202 www.kocintok.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ersin Erol
    Analiz ve araştırmalar da laboratuvarımızın ihtiyaç duyduğu sarf malzemeler, cam malzemeler, plastik malzemeler ve merck kimyasalları konusunda uygun fiyat ve kaliteli hizmet aldığımız en eski firma
    8 ay önce
    Gözde Akçakale
    Laboratuvar ekipmanları konusunda hızlı çözümler sunan oldukça profesyonel bir firma. Eğer sizde bizim gibi uygun fiyata kaliteli laboravutar ekipman arayışı içerisine girdiyseniz düşünmeden destek alabilirsiniz. Bir kere daha tüm ekibinize teşekkür ederiz.
    4 yıldan fazla önce
    Esra İpeksu
    Kimya mühendisliği bölümünde okurken, laboratuvar cihazları ve sarf malzemeler konusunda oldukça fazla ürün seçeneğine sahip olan firmadan hizmet aldım. Önerdikleri ürünleri daha uzun yıllar kullanmamda beni memnun etti.
    yaklaşık 4 yıl önce
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