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Kontör Bahane
Dekoratörler Ankara
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    • Turkcell - Vodafone - Türk Telekom (Avea) Operatörlerine Ait Kontör, TL ve Paketlerinin (Konuşma-İnternet-SMS) Tamamını Limit Sorunsuz Anında Yükleyebilirsiniz.

    Ayrıca Tüm Kurumların Faturalarını Online ve Uygun Komisyon Oranlarıyla Ödeyebilirsiniz. Bakkal,Büfe,Market gibi yol üzeri işletmeniz var ise sitemize bayi olarak iş yerinizde ekstra kazanç sağlayabilirsiniz.

    Hizmetler
    Parça kontör bayiliği – toptan kontör bayiliği – fatura ödeme bayiliği
    Hizmet alanları
    telefon ve ankara
    Adres
    Yunus Emre Mah. Biran Cad. No:5/C Yenimahalle – Ankara
    06010 Ankara
    Türkiye
    +90-5508405500 www.kontorbahane.com
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