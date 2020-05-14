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Entrada Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
Sri Lanka Otel Projesi, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Bej
Sri Lanka Otel Projesi, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Mermer Bej
Sri Lanka Otel Projesi, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Mermer Bej
+8
Sri Lanka Otel Projesi
Halı Mağazası Tasarımı, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Cam Mavi
Halı Mağazası Tasarımı, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Cam Gri
Halı Mağazası Tasarımı, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Cam Gri
+9
Halı Mağazası Tasarımı
KADIKÖY YENİTEPE M.K. EVİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
KADIKÖY YENİTEPE M.K. EVİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
KADIKÖY YENİTEPE M.K. EVİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
+19
KADIKÖY YENİTEPE M.K. EVİ
BODRUM YALIKAVAK VİLLA, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Villa Taş Gri
BODRUM YALIKAVAK VİLLA, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Villa Taş Gri
BODRUM YALIKAVAK VİLLA, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Villa Taş Gri
+7
BODRUM YALIKAVAK VİLLA
Akbatı Residence , Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Akbatı Residence , Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Çalışma Odası Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
Akbatı Residence , Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
+17
Akbatı Residence
MARI2 OTEL KONSEPT PROJESİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turuncu
MARI2 OTEL KONSEPT PROJESİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Beyaz
MARI2 OTEL KONSEPT PROJESİ, Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Turuncu
+7
MARI2 OTEL KONSEPT PROJESİ
Hepsini göster: 8 proje

Hedefini, müşterilerinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak uygun tasarım çözümleri üretmek olarak belirleyen Entrada Mimarlık, bu zamana kadar edinilen tüm deneyimlerini birleştirip, aynı zamanda genç-dinamik bakış açısını kaybetmeyerek hizmet vermektedir.

AVM, konut, ofis, otel, cafe, klinik, restoran, mağaza, showroom gibi çeşitli projelerin tasarım anlayışlarının tümünün temelinde yatan odak noktası, kullanıcıların ihtiyaçları ve memnuniyetlerinin yanı sıra çevresel faktörlerle de uyumlu olmasıdır. Entrada Mimarlık olarak tasarımın estetik, fonksiyon, verimlilik, sürdürülebilirlik, kullanıcı memnuniyeti vb. gereksinimleri karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Bize göre doğru tasarım, her mekânın kendi özgün kimliği ile tanımlanması, tasarım ve fonksiyonun kusursuz birlikteliği, tüm tasarım disiplinlerinin entegrasyonu demektir. Entrada Mimarlık olarak çalıştığımız projelerde öncelikle müşteri ile tasarımcı arasında koordine bir şekilde ilerleyen tasarım süreci, daha sonra projelendirme ve koordinasyonu, uygulama-üretim süreçlerinin takibi, disiplinlerarası koordinasyon hizmetleri veriyoruz. Tüm bu süreçte tasarımın “insan” ile alakalı olduğuna inanıyor, her disiplinde önceliğimize insan ve çevresel faktörleri koyuyoruz. Fonksiyon, sürdürülebilirlik açısından verimliliği en yüksek mekanları yaratma sorumluluğumuzu bilerek, müşterilerin isteklerini koordine ediyoruz. Tasarımcı olarak, tüm bu süreçte diğer disiplinler ile takım arkadaşı olduğumuzu unutmadan, projenin koordinasyonu konusunda etkili takım oyuncuları olduğumuza inanıyoruz.

Entrada Mimarlık

Hizmetler
  • İç Mimari Tasarım
  • Ürün & Mobilya Tasarımı
  • Şantiye Koordinasyon & Takibi
  • Danışmanlık Hizmetleri
Hizmet alanları
İstanbul ve Türkiye
Şirket ödülleri
  • ECUME A Sustainable Design for the Recreation Areas in University Campus : A Case Study in Hacettepe Beytepe Campus Karma Sergisi
  • Mosder , Kanepe Kategorisi 2. Ödülü 2010
  • Mosder , Kanepe Kategorisi Mansiyon Ödülü 2009
Adres
Emek Yemez Mah. Yaprak Çıkmazı Sokak. No :2 D:15
34100 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5330173591 www.entradamimarlik.com

Değerlendirmeler

Batuhan Şuta
Kafamdaki soru işaretlerine yanıt oldular hem de inanılmaz temiz ve kaliteli çalıştılar
2 yıldan fazla önce
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Burak Şahin Burak Şahin
Julide hanıma ve Mert beye işlerini titizlikle yerine getirdikleri için teşekkürü borç biliriz. Tekrar beraber çalışmak üzere.
2 yıldan fazla önce
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Gizem Pekin Gizem Pekin
Entrada’nın ilgili, profesyonel ve ihtiyaçlarınızı anlayıp çözüm getiren harika ekibiyle ilham veren ve keyifli bir proje dönemi geçirdik. Tüm bu süre boyunca bize güleryüzünü ve tasarım anlayışını sonuna kadar yansıtan ekibe çok teşekkür ederim.  
2 yıldan fazla önce
Proje tarihi: Temmuz 2019
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