Hedefini, müşterilerinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak uygun tasarım çözümleri üretmek olarak belirleyen Entrada Mimarlık, bu zamana kadar edinilen tüm deneyimlerini birleştirip, aynı zamanda genç-dinamik bakış açısını kaybetmeyerek hizmet vermektedir.

AVM, konut, ofis, otel, cafe, klinik, restoran, mağaza, showroom gibi çeşitli projelerin tasarım anlayışlarının tümünün temelinde yatan odak noktası, kullanıcıların ihtiyaçları ve memnuniyetlerinin yanı sıra çevresel faktörlerle de uyumlu olmasıdır. Entrada Mimarlık olarak tasarımın estetik, fonksiyon, verimlilik, sürdürülebilirlik, kullanıcı memnuniyeti vb. gereksinimleri karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Bize göre doğru tasarım, her mekânın kendi özgün kimliği ile tanımlanması, tasarım ve fonksiyonun kusursuz birlikteliği, tüm tasarım disiplinlerinin entegrasyonu demektir. Entrada Mimarlık olarak çalıştığımız projelerde öncelikle müşteri ile tasarımcı arasında koordine bir şekilde ilerleyen tasarım süreci, daha sonra projelendirme ve koordinasyonu, uygulama-üretim süreçlerinin takibi, disiplinlerarası koordinasyon hizmetleri veriyoruz. Tüm bu süreçte tasarımın “insan” ile alakalı olduğuna inanıyor, her disiplinde önceliğimize insan ve çevresel faktörleri koyuyoruz. Fonksiyon, sürdürülebilirlik açısından verimliliği en yüksek mekanları yaratma sorumluluğumuzu bilerek, müşterilerin isteklerini koordine ediyoruz. Tasarımcı olarak, tüm bu süreçte diğer disiplinler ile takım arkadaşı olduğumuzu unutmadan, projenin koordinasyonu konusunda etkili takım oyuncuları olduğumuza inanıyoruz.

Entrada Mimarlık