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Donatı Mimarlık Proje Ofisi
Mimarlar Diyarbakır
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    • Hizmetler
    • Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren DONATI Mimarlık son yıllardaki işlerinin çoğunluğunu konut
    • eğitim
    • sağlık
    • otel
    • alışveriş merkezi projeleri ve kurum projeleri oluşturmaktadır.
    Hizmet alanları
    • Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri /Konsept Tasarımı /Proje Yönetimi / Mimari Projeler / İhale Hizmetleri /Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi/ Mekanik-Elektrik
    • İnşaat Mühendisliği
    • Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu/İç Mimari Uygulama Hizmetleri/Anahtar Teslim Projeler
    • Diyarbakır
    Adres
    FIRAT Mahallesi 523.Sokak BEYOĞLU YAPI A BLOK NO:2 KAYAPINAR
    00000 Diyarbakır
    Türkiye
    +90-4122242101 www.donatimimarlik.com.tr
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