Donatı Mimarlık Proje Ofisi

- Hizmetler
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- Mimari ve iç mimari alanlarında hizmet veren DONATI Mimarlık son yıllardaki işlerinin çoğunluğunu konut
- eğitim
- sağlık
- otel
- alışveriş merkezi projeleri ve kurum projeleri oluşturmaktadır.
- Hizmet alanları
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- Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri /Konsept Tasarımı /Proje Yönetimi / Mimari Projeler / İhale Hizmetleri /Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi/ Mekanik-Elektrik
- İnşaat Mühendisliği
- Peyzaj Gibi Farklı Disiplinlerin Proje ve Uygulamasının Sağlanması ve Koordinasyonu/İç Mimari Uygulama Hizmetleri/Anahtar Teslim Projeler
- Diyarbakır
- Adres
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FIRAT Mahallesi 523.Sokak BEYOĞLU YAPI A BLOK NO:2 KAYAPINAR
00000 Diyarbakır
Türkiye
+90-4122242101
www.donatimimarlik.com.tr