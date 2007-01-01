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BFTA Mimarlık
Mimarlar İstanbul
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    • Suryapı İlkbahar, BFTA Mimarlık BFTA Mimarlık Ticari alanlar
    Suryapı İlkbahar, BFTA Mimarlık BFTA Mimarlık Ticari alanlar
    Suryapı İlkbahar, BFTA Mimarlık BFTA Mimarlık Ticari alanlar
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    Suryapı İlkbahar

    BFTA, 2007 ‘de kurulduğundan beri yurt içi ve yurt dışında çeşitli ölçeklerde konut, ofis, karma kullanımlı bina, endüstriyel yapı, otel projeleri üretmektedir.

    Ofis, mimari tasarım sürecinde avan proje aşamasından itibaren, bina programı, maliyet, nitelikli görsel algı, ilgili yönetmelikler, enerji performansına yönelik tasarım anlayışı, yapılı/doğal çevreye uyum gibi kriterlerle doğru tasarım kararlarını hızlı uygulama projesi haline getirir. Özellikle büyük hacimli konut projelerinde elde ettiği planlama stratejisi, yerleşim kararları, büyük ve küçük ölçekte isabetli tasarım kararları alma deneyimini değerlendirmektedir.

    Stüdyo tipi çalışma ortamında, projeler, kentten-binaya insanın değdiği her ölçekte ele alınır. Tasarımın her aşamasında 3 boyutlu tasarım programlarını, çalışma maketlerini kullanarak elde edilecek binayı veya çevreyi çeşitli ölçeklerde önceden oluşturur.

    Hizmetler
    Mimarlık.
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    Bağdat cad.Ateş Apt. No:102/10
    34726 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163456193 www.bfta.com.tr
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