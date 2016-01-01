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EKSIMIMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Samandıra Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Samandıra Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Samandıra Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    +2
    Samandıra Okul Projesi
    Ege Mahallesi , EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Ege Mahallesi , EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Ege Mahallesi , EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    +2
    Ege Mahallesi
    Mecidiyeköy Ofis Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Mecidiyeköy Ofis Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Mecidiyeköy Ofis Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    +1
    Mecidiyeköy Ofis Projesi
    New Nişantepe Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    New Nişantepe Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    New Nişantepe Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    +2
    New Nişantepe Konut Projesi
    Çekmeköy Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Çekmeköy Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    Çekmeköy Okul Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Ticari alanlar
    +2
    Çekmeköy Okul Projesi
    Suadiye Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    Suadiye Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    Suadiye Konut Projesi, EKSIMIMARLIK EKSIMIMARLIK Apartman
    +3
    Suadiye Konut Projesi
    Hepsini göster: 8 proje

    2010 yılında Şişli’de Mimar Hasan Ekşi tarafından kuruldu. Yaklaşık 10 yılık süreçte çeşitli büyüklüklerde, müstakil veya çoklu yerleşimler olarak konut projeleri, farklı sektörler için ofis yapıları, kamu ve özel iştirakler için eğitim yapıları, fabrika revizyon projeleri ve çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Mimarlar odası üyesidir.

    EKSIMIMARLIK olarak her programdaki yapıların tasarlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ya da revize edilmesi/geliştirilmesi sürecini yönetiyoruz. Bu süreçte yapının tasarımı, resmi makamlarca onayı ve inşa edilmesi için gerekli olan her türlü görsel, çizim, doküman, hesap ve açıklamaları oluşturuyoruz. Ortaya çıkan tüm verileri dijital ortamda ya da fiziksel baskılar olarak kullanıcıya, işverene, onay makamlarına ve inşa edene çeşitli formatlarda sunuyoruz. Yapının ilk tasarımından inşa süreci tamamlanana kadar gerekli tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin işveren adına koordinasyonunu sağlıyor, hukuki onay süreçlerinin tamamlanması sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu süreçte karşılaşılabilecek her türlü ekonomik, teknik ya da hukuki problemleri çözümleyebilmek adına esnek bir iş süreci programlıyor ve bu esneklik sayesinde işlerin fizibiliteye uygun ve doğru zaman diliminde tamamlanmasını hedefliyoruz.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123473205 www.eksimimarlik.com
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