2010 yılında Şişli’de Mimar Hasan Ekşi tarafından kuruldu. Yaklaşık 10 yılık süreçte çeşitli büyüklüklerde, müstakil veya çoklu yerleşimler olarak konut projeleri, farklı sektörler için ofis yapıları, kamu ve özel iştirakler için eğitim yapıları, fabrika revizyon projeleri ve çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Mimarlar odası üyesidir.

EKSIMIMARLIK olarak her programdaki yapıların tasarlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ya da revize edilmesi/geliştirilmesi sürecini yönetiyoruz. Bu süreçte yapının tasarımı, resmi makamlarca onayı ve inşa edilmesi için gerekli olan her türlü görsel, çizim, doküman, hesap ve açıklamaları oluşturuyoruz. Ortaya çıkan tüm verileri dijital ortamda ya da fiziksel baskılar olarak kullanıcıya, işverene, onay makamlarına ve inşa edene çeşitli formatlarda sunuyoruz. Yapının ilk tasarımından inşa süreci tamamlanana kadar gerekli tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin işveren adına koordinasyonunu sağlıyor, hukuki onay süreçlerinin tamamlanması sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu süreçte karşılaşılabilecek her türlü ekonomik, teknik ya da hukuki problemleri çözümleyebilmek adına esnek bir iş süreci programlıyor ve bu esneklik sayesinde işlerin fizibiliteye uygun ve doğru zaman diliminde tamamlanmasını hedefliyoruz.