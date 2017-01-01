EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

EFSA Mimarlık Mühendislik, Yapı sektöründe tasarım, planlama ve proje, uygulama dahil olmak üzere estetik, fonksiyonel, sağlam ve mümkün olabildiğince ekonomik çözümler sunar. Çevreye, insana ve doğaya duyarlı bir şekilde sorumluluk bilinciyle hareket ederek hizmet verir. Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya dikkat eder.