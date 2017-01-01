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EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
Mühendislik Büroları Konya
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Projeler

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    • ARISOY OFFICES, EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Kolonyal Evler Beyaz
    ARISOY OFFICES, EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Kolonyal Evler
    ARISOY OFFICES, EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK EFSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Kolonyal Evler
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    ARISOY OFFICES

    EFSA Mimarlık Mühendislik, Yapı sektöründe tasarım, planlama ve proje, uygulama dahil olmak üzere estetik, fonksiyonel, sağlam ve mümkün olabildiğince ekonomik çözümler sunar. Çevreye, insana ve doğaya duyarlı bir şekilde sorumluluk bilinciyle hareket ederek hizmet verir. Kaynakları en verimli şekilde kullanmaya dikkat eder.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Mühendislik
    • Danışmanlık ve Çözüm Ortaklığı
    • Tasarım
    • Planlama
    • Uygulama
    • İnşaat Müteahhitliği
    • İnşaat Yönetimi ve Takibi
    • Taahhüt İşleri
    • Proje
    • Uygulama Planlama
    • Ölçüm
    • Metraj
    • Hakediş
    • Maliyet Analizi
    • Tadilat
    • Onarım
    • İç Tasarım
    • Dekorasyon
    • Yapı Deprem Performans Analizi
    • Betonarme
    • Çelik
    • Karma Projeler
    • Yapı Ruhsatı
    • Kullanım İzni İşlemleri
    • Isı
    • Su
    • Ses Yalıtımı
    • Enerji Kimlik Belgesi
    • Gayrimenkul Değerleme
    • Gayrimenkul Alım-Satım-Kiralama
    • Hepsini göster: 31 hizme
    Hizmet alanları
    • İnşaat Sektörü Proje ve Uygulama Hizmetleri
    • İnşaat Yapım ve Yönetim Danışmanlığı
    • Gayrimenkul Yönetimi ve Danışmanlığı
    • KONYA
    Adres
    YENİ MERAM CD. NO:5
    42090 Konya
    Türkiye
    +90-3323213372 www.efsamuhendislik.com.tr
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