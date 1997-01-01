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KÜLTÜR MİMARLIK
Mimarlar Manisa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • ​Akçalı Park Residence Manisa, KÜLTÜR MİMARLIK KÜLTÜR MİMARLIK Apartman Tuğla Kahverengi
    ​Akçalı Park Residence Manisa
    Rum evi-İzmir, KÜLTÜR MİMARLIK KÜLTÜR MİMARLIK Bitişik ev Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    Rum evi-İzmir

    Kültür Mimarlık

    Mühendislik İnşaat Ltd. Şti.

    Şirketimiz 1997 yılında meslek hayatına başlayan mimar Göktan Rahmi Hurmalı tarafından 2004 yılının mayıs ayında Göktan Beyin Abd deki çalışmalarını tamamlayarak yurda dönmesiyle inşaat sektörüne adım atmıştır.KÜLTÜR MİMARLIK'IN ÇATISINI ,her biri mesleklerinde deneyimli uzman mimar,mühendis ve işletmeci kadrosu oluşturmaktadır.Kültür mimarlık bu deneyimli kadrosuyla Manisa, İzmir ve çevre il ve ilçelerde yapılması planlanan ve de yapılan bir çok yapı-inşaat işlerinde projeleriyle yer  almaya devam etmektedir.

          

    Amacımız ;

             Çevre, eğitim, üretim, bilgi ve yaşam alanlarını  kullanma bir kentin mimari kültürünü oluşturan ana bileşenlerdir. Bu nedenle Kültür Mimarlık çağdaş yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak mekanları kurgularken, fonksiyonellik, ekonomik tercihler ve estetik etkiyi kişisel yasam alışkanlıklarınızla bağdaştırarak planlama aşamasında sizleri de planlama ekibinin birer üyesi olarak değerlendirir ve ihtiyaçlarınıza göre projeleri yönlendirmenizi hedefler. Şirketimiz, inşaat, ticaret ve turizm sektöründe yapacağı faaliyetlerde dürüst, hatasız, istenen kalitede, gelişen teknolojiye uygun, kaliteli üretim yapmak amacındadır.

     Kalite politikamızın ana unsurları;

    • İşlerimizde projelerin fonksiyonelliği, sağlamlığı, kalitesi ve estetiğinden ödün vermemek şartıyla , müşteri memnuniyetini sağlamak.

    • Eğitimli çalışanlarımızla birlikte, inşaat ve mimarideki son gelişmeleri yakından takip ederek, sürekli gelişme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı, zamanında, istenen kalitede iş yapmak.

    • Şirket içi iş akışlarında optimizasyonu sağlayacak şekilde, inşaat sürecine katkıda bulunan tüm katılımcıların; iş sahibi, planlamacı ve şirket personelinin daha iyi işbirliğinin sağlanması için gerekli organizasyon ve çalışmaların titizlikle takip edilerek kalite yönetim sistemimizin etkinliği ve sürekliliğini sağlamaktır.

                 Faaliyet alanlarımızdan bazıları;

    Konutlar(villalar, apartmanlar, toplu konut siteleri), Eğitim yapıları(ilkokul,lise binaları), Hastaneler, Askeri Yapılar, Sosyal içerikli yapılar(müze projeleri),Ticari Yapılar (İş ve Alışveriş Merkezleri,Outlet’ler), Endüstriyel tesisler(fabrikalar), Müşavirlik hizmetleri, Planlama ve proje yönetimi, Uygulama (Manisa’da çeşitli konut inşaatları)

    Hizmetler
    Plan-Proje-Taahhüt
    Hizmet alanları
    Manisa-İzmir
    Adres
    Utku Mah. Çimentepe Cad. No : 59/3 Şehzadeler
    45010 Manisa
    Türkiye
    +90-5324548794 www.kulturinsaat.com

    Değerlendirmeler

    Contractor
    Bu firmanın yaptığımız inşaatlarda teknik olarak bize proje desteği vermesi müşterilerimiz açısından bizi tercih edilir kılmış vizyonumuzu geliştirmemize büyük katkı sağlamıştır. TUNCAY AKKANLI
    4 ay önce
    Proje tarihi: Mayıs 2017
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    Archiart
    2 yıldan fazla önce
    Archiart
    2 yıldan fazla önce
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