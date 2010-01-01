Slash Architects

Slash is an combined architecture, landscape, interior and design office based in Istanbul, Turkey.
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Şirket ödülleri
- World Architecture Festival – Production, Energy & Recycling – Completed Buildings Winner – 2017
- Architizer A+ Awards – Mansiyon Ödülü – 2017
- IF Design International Award – Design Award – 2017
- Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması – Ulusal Mimari Proje Yarışması – Mansiyon Ödülü – 2015
- Antalya Kepez Belediyesi Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışması – 1. Ödül – 2015
- TAK Kıyı Köşe Yarışması – 1. Ödül – 2014
- Kızılay Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Yarışması – Mansiyon Ödülü – 2010
- Compasso Volante Uluslararası Yarışması – Politecnico di Milano – Mansiyon Ödülü – 2010
- Hepsini göster: 8 ödül
- Adres
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Firuzağa mah. Yeniçarşı cad. Galata Residence No.19 Kat 2 daire 7, Galatasaray / Beyoğlu
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2127095416 slasharchitects.com