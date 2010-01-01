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Slash Architects
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • D Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Bahçe
    D Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
    D Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
    +20
    D Evi
    Akçakoca Haftasonu Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Evler
    Akçakoca Haftasonu Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Havuz
    Akçakoca Haftasonu Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Bahçe
    +1
    Akçakoca Haftasonu Evi
    Moda Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
    Moda Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Moda Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +23
    Moda Evi

    Slash is an combined architecture, landscape, interior and design office based in Istanbul, Turkey.

    Hizmet alanları
    Türkiye
    Şirket ödülleri
    • World Architecture Festival – Production, Energy & Recycling – Completed Buildings Winner – 2017
    • Architizer A+ Awards – Mansiyon Ödülü – 2017
    • IF Design International Award – Design Award – 2017
    • Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması – Ulusal Mimari Proje Yarışması – Mansiyon Ödülü – 2015
    • Antalya Kepez Belediyesi Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışması – 1. Ödül – 2015
    • TAK Kıyı Köşe Yarışması – 1. Ödül – 2014
    • Kızılay Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Ulusal Fikir Yarışması – Mansiyon Ödülü – 2010
    • Compasso Volante Uluslararası Yarışması – Politecnico di Milano – Mansiyon Ödülü – 2010
    • Hepsini göster: 8 ödül
    Adres
    Firuzağa mah. Yeniçarşı cad. Galata Residence No.19 Kat 2 daire 7, Galatasaray / Beyoğlu
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2127095416 slasharchitects.com

    Değerlendirmeler

    Cemoş Almazowa
    yaklaşık 2 ay önce
    Ghita Zerrouk
    12 ay önce
    Talha Was There!
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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