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ART NOVA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
Mimarlar Şanlıurfa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • :S.S ŞANLIURFA AYAKKABICILAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP
    ŞANLIURFA GAP HURDACILAR VE MADENCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP, ART NOVA MİMARLIK MÜHENDİSLİK ART NOVA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
    ŞANLIURFA GAP HURDACILAR VE MADENCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP

    Art Nova Mimarlık Mühendislik, Mimar Mustafa BASKI  tarafından kurulmuş, Şanlıurfa Merkezli tasarım ve uygulama ofisidir.

    Art Nova Mimarlık Mühendislik Sürdürdüğü çalışmalarında kalite ve estetiği ön planda tutmakta ve alanlarında uzman ekibiyle Şanlıurfa ve cevre illerde hizmet veren genç dinamik ve heyecanlı bir mimarlık firmasıdır. Profesyonel ekip ve kaliteli malzeme ile sunduğu hizmetleri müşteri memnuniyeti ile birlikte ulusal ve uluslararası kabul görmüş değer ve standartlara uygun olarak optimum kaynak kullanımıyla hızlı ve zamanında teslim edilen projeler üretir. Art Nova Mimarlık Mühendislik  ekibi tecrübeli mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı ve teknik elemanlardan oluşur. Art Nova Mimarlık Mühendislik olarak sizlere daha iyi yaşam ve iş alanları sunabilmek için çalışıyor, sektördeki yenilikleri herkesten önce beğenilerinize sunuyoruz.

    Hizmetler
    Mimarlık-Mühendislik
    Hizmet alanları
    Şanlıurfa
    Adres
    Yenişehir Mahallesi 238. sokak Resuloğlu Apt. no:6/b Haliliye/Şanlıurfa
    63000 Şanlıurfa
    Türkiye
    +90-4143142617 www.artnova.com.tr

    Değerlendirmeler

    A.VAHAP BASKI
    3 yıldan fazla önce
    elif erdem
    3 yıldan fazla önce
    Ali vahap Baskı
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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