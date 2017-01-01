ART NOVA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Art Nova Mimarlık Mühendislik, Mimar Mustafa BASKI tarafından kurulmuş, Şanlıurfa Merkezli tasarım ve uygulama ofisidir.

Art Nova Mimarlık Mühendislik Sürdürdüğü çalışmalarında kalite ve estetiği ön planda tutmakta ve alanlarında uzman ekibiyle Şanlıurfa ve cevre illerde hizmet veren genç dinamik ve heyecanlı bir mimarlık firmasıdır. Profesyonel ekip ve kaliteli malzeme ile sunduğu hizmetleri müşteri memnuniyeti ile birlikte ulusal ve uluslararası kabul görmüş değer ve standartlara uygun olarak optimum kaynak kullanımıyla hızlı ve zamanında teslim edilen projeler üretir. Art Nova Mimarlık Mühendislik ekibi tecrübeli mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı ve teknik elemanlardan oluşur. Art Nova Mimarlık Mühendislik olarak sizlere daha iyi yaşam ve iş alanları sunabilmek için çalışıyor, sektördeki yenilikleri herkesten önce beğenilerinize sunuyoruz.