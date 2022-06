Model Mimarlık Mühendislik İnşaat Ltd. Şti.

Model mimarlık ve mühendislik ofisi 2011 yılında mimar Ezgi Talaş Cüceoğlu, inşaat yüksek mühendisi Erdem Can Cüceoğlu tarafından mesleki pratikleri yörenin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak kullanıcıya özel yaşam alanları tasarlamak ve hayata geçirmek amacıyla Muğla’nın Fethiye ilçesinde kuruldu.Modern hayatın gün geçtikçe zorlaştığı, temiz hava ve sağlıklı gıdaya erişebilme hakkının sınırlandığı şehir yaşamından uzaklaşıp kırsal bölgelere yapılan göçleri karşılayan Fethiye ve çevresinde doğayla iç içe, sakin akan yaşamlar tasarlama hedefiyle yola çıkan Ezgi Talaş Cüceoğlu ve Erdem Can Cüceoğlu mimarlık ve mühendislik deneyimlerini birlikte harmanlayarak; tasarımlarının kullanıcılarına mutlu bir yaşam sunmasını sağlarken kentin mimari kimliğinde tarihe ve doğaya saygılı küçük dokunuşlarla iz bırakmayı kendilerine hedef belirledi. Kuruluşundan bu yana Model mimarlık mühendislik ofisi belirlediği hedef doğrultusunda her bir projede kullanıcının yaşam şeklini ve yapı alanının özelliklerini farklı bir bakış açısıyla ele alıp kullanıcıya özel tasarımlar sunar. Yapımını üstlendiği projelerini güven, kalite ve disiplin çerçevesinde inşa eder.