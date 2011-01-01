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Model Mimarlık Mühendislik İnşaat Ltd. Şti.
İnşaat Şirketleri Muğla
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    • Model mimarlık ve mühendislik ofisi 2011 yılında mimar Ezgi Talaş Cüceoğlu, inşaat yüksek mühendisi Erdem Can Cüceoğlu tarafından mesleki pratikleri yörenin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak kullanıcıya özel yaşam alanları tasarlamak ve hayata geçirmek amacıyla Muğla’nın Fethiye ilçesinde kuruldu.Modern hayatın gün geçtikçe zorlaştığı, temiz hava ve sağlıklı gıdaya erişebilme hakkının sınırlandığı şehir yaşamından uzaklaşıp kırsal bölgelere yapılan göçleri karşılayan Fethiye ve çevresinde doğayla iç içe, sakin akan yaşamlar tasarlama hedefiyle yola çıkan Ezgi Talaş Cüceoğlu ve Erdem Can Cüceoğlu mimarlık ve mühendislik deneyimlerini birlikte harmanlayarak; tasarımlarının kullanıcılarına mutlu bir yaşam sunmasını sağlarken kentin mimari kimliğinde tarihe ve doğaya saygılı küçük dokunuşlarla iz bırakmayı kendilerine hedef belirledi. Kuruluşundan bu yana Model mimarlık mühendislik ofisi belirlediği hedef doğrultusunda her bir projede kullanıcının yaşam şeklini ve yapı alanının özelliklerini farklı bir bakış açısıyla ele alıp kullanıcıya özel tasarımlar sunar. Yapımını üstlendiği projelerini güven, kalite ve disiplin çerçevesinde inşa eder.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Mühendislik ve İnşaat
    Hizmet alanları
    Muğla
    Şirket ödülleri
    2013 yılında Milano NABA Sanat Akademisinin, EXPO 2015 Milano proje yarışması
    Adres
    Mustafa Kemal Bulv. No : 9/1
    48300 Muğla
    Türkiye
    +90-5327040272 www.model-yapi.com

    Değerlendirmeler

    CANER CUCEOGLU
    Depreme dayanıklı, verimli ve gelişmiş mühendislik uygulamaları ile yaratıcılık ve estetiğin buluştuğu tasarımlar ve projeler üreten ve hayata geçiren güvenilir bir mimarlık şirketi A reliable architecture company creates and realizes designs and projects which harmonize earthquake-prone, efficient and advanced engineering applications with creativity and aesthetic.
    3 yıldan fazla önce
    Nihan Yıldıran
    Tasarımlarıyla ilgimi çekip sonrasında ise birlikte çalıştığım ve çok memnun kaldığım mimarlık ofisi
    2 yıldan fazla önce
    İBRAHİM PATTBANOĞLU
    Plan ve tasarım aşamasından yapım ve sonlandırma aşamasına kadar bütün adımlar kontrollü idi.çok ilgili bir firma . Teşekkürler.
    2 yıldan fazla önce
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