Geçmişten gelen deneyimi harmanlayıp 2018 yılında kurulan BLAD Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde konut, rekreasyon projeleri, masterplan, kentsel tasarım projeleri, üniversite yapıları, teknokent, tatil köyü, yarışma projeleri gibi çeşitli ölçeklerde hayata geçirdi. Katıldığı mimari proje yarışmalarında ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ: Zorlu ve değişken piyasa koşullarında üstlendiğimiz mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projelerini ''tasarım için en iyisi'' sloganıyla bir bütün çerçevesinde ele alarak dinamik bir hizmet anlayışıyla inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına zamanında uymak; BLAD İnsan Kaynakları kurumsal çalışanlarının kariyer gelişimine hep birlikte çözüm anlayışla yardımcı olmaktır. Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde gözle görünür bir fark yaratarak uygulamakta ve topluma değer katarız.

VİZYONUMUZ: Sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, mühendislik ve hedef sektörlerin her birinde benzersiz ve dinamik bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Dünya genelinde hizmet veren mimarlık, mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.