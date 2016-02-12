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Sedef Mum ve Ferforje
Dekoratörler Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    +4
    MUM
    SEDEF MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    SEDEF MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    SEDEF MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +8
    SEDEF MUM
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    +1
    MUM
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM, Sedef Mum ve Ferforje Sedef Mum ve Ferforje İç Dekorasyon
    MUM

    Mum sevdası 1970 yılına dayanan Sedef Mum,işe öncelikle küçük bir atolyede başlayarak taleplerin ve müşteri memnuniyetinin giderek artması üzerine ilk Showroom Dolapdere de, İkinci mağazasını Addresistanbul da ve üçüncü mağazasını da Nişantaşı'nda açtı.Müşteri memnuniyetini,sürekli gelişmeyi,daima kaliteli ürün üretmeyi,ekip çalışmasını ve iş ahlakını esas alarak insanların yaktıklarında mutlu olabileceği mumlar üretmeyi ilke edinen Sedef Mum da üretilen bütün modellerin tasarımı Gülistan Topal'a ait.Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olmakla birlikte, buradaki bütün ürünler Avrupa standartlarında olup Avrupa ülkelerine ihracat'da yapılmaktadır.Sedef Mum da kokulu,ottoman,banyo,mutfak,salon,kokularının yanı sıra balkon ve bahçede yakabileceğiniz tasarımlarda mevcut.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Halide Edip Adıvar Bulvarı çiftecevizler deresi sk. ADDRESİSTANBUL A.V.M
    34010 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122319413 www.sedefmum.com.tr
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