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PRODİJİ DİZAYN
3D Görselleştirme İzmir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ONTAN BAYRAKLI RESIDENCE, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Modern Oturma Odası
    ONTAN BAYRAKLI RESIDENCE, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Modern Oturma Odası
    ONTAN BAYRAKLI RESIDENCE, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Modern Oturma Odası
    +13
    ONTAN BAYRAKLI RESIDENCE
    OKUL, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    OKUL, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    OKUL, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    +5
    OKUL
    PREFABRİK KONUTLAR, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Prefabrik ev
    PREFABRİK KONUTLAR, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Prefabrik ev
    PREFABRİK KONUTLAR, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Prefabrik ev
    +12
    PREFABRİK KONUTLAR
    PREFABRİK DÖŞEME KESİTLERİ, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    PREFABRİK DÖŞEME KESİTLERİ, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    PREFABRİK DÖŞEME KESİTLERİ, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +4
    PREFABRİK DÖŞEME KESİTLERİ
    EAT'N JOY RESTAURANT (YADARI), PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    EAT'N JOY RESTAURANT (YADARI), PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    EAT'N JOY RESTAURANT (YADARI), PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Endüstriyel Sergi Alanları
    +4
    EAT'N JOY RESTAURANT (YADARI)
    VILLA KEMALPAŞA, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
    VILLA KEMALPAŞA, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Erkek çocuk yatak odası
    VILLA KEMALPAŞA, PRODİJİ DİZAYN PRODİJİ DİZAYN Erkek çocuk yatak odası
    +12
    VILLA KEMALPAŞA
    Hepsini göster: 7 proje

    Her türlü (mimari, endüstriyel) tasarımların 3 boyutlu görselleştirme ve animasyonlarını gerçekleştirip sunum haline getirmek. İç mimari ve dekorasyon çözümlerinde yardımcı olmak. Mobilya ve endüstriyel ürünlerin üretim teknik resimlerini hazırlamak.

    Hizmetler
    • 3d görselleştirme
    • 3d animasyon
    • 3d modelleme
    • İç mekan tasarım ve sunum hazırlama
    • 360 derece sanal tur hazırlama
    • Tanıtım videosu düzenleme
    Hizmet alanları
    • Mimari modelleme
    • Mimari görselleştirme
    • Mimari animasyon ve video
    • Endüstriyel ürün modelleme
    • Endüstriyel ürün görselleştirme
    • Endüstriyel ürün anime ve sunum
    • İç mekan tasarım ve çözüm ortaklığı
    Adres
    6449 sokak No: 4/A Yalı mahallesi, Karşıyaka, İZMİR
    35470 İzmir
    Türkiye
    +90-5377766303 www.prodijidizayn.com

    Değerlendirmeler

    Yusuf Demiray
    Melek gibi insanlar
    8 ay önce
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