PRODİJİ DİZAYN

Her türlü (mimari, endüstriyel) tasarımların 3 boyutlu görselleştirme ve animasyonlarını gerçekleştirip sunum haline getirmek. İç mimari ve dekorasyon çözümlerinde yardımcı olmak. Mobilya ve endüstriyel ürünlerin üretim teknik resimlerini hazırlamak.
- Hizmetler
- 3d görselleştirme
- 3d animasyon
- 3d modelleme
- İç mekan tasarım ve sunum hazırlama
- 360 derece sanal tur hazırlama
- Tanıtım videosu düzenleme
- Hizmet alanları
- Mimari modelleme
- Mimari görselleştirme
- Mimari animasyon ve video
- Endüstriyel ürün modelleme
- Endüstriyel ürün görselleştirme
- Endüstriyel ürün anime ve sunum
- İç mekan tasarım ve çözüm ortaklığı
- Adres
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6449 sokak No: 4/A Yalı mahallesi, Karşıyaka, İZMİR
35470 İzmir
Türkiye
+90-5377766303 www.prodijidizayn.com