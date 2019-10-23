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ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 67Projeler (67) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • HASTANE VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    HASTANE VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    HASTANE VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +4
    HASTANE VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİ
    OTEL PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    OTEL PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    OTEL PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +7
    OTEL PROJESİ
    MESA KORU VİLLA PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    MESA KORU VİLLA PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    MESA KORU VİLLA PROJESİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +15
    MESA KORU VİLLA PROJESİ
    KAŞMİR GÖL EVLERİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    KAŞMİR GÖL EVLERİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    KAŞMİR GÖL EVLERİ, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +4
    KAŞMİR GÖL EVLERİ
    YAZILIM FİRMASI MERKEZ OFİS BİNASI , ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    YAZILIM FİRMASI MERKEZ OFİS BİNASI , ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    YAZILIM FİRMASI MERKEZ OFİS BİNASI , ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +15
    YAZILIM FİRMASI MERKEZ OFİS BİNASI
    Next Level Çayyolu Konut Tasarımı, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    Next Level Çayyolu Konut Tasarımı, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    Next Level Çayyolu Konut Tasarımı, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
    +5
    Next Level Çayyolu Konut Tasarımı
    Hepsini göster: 67 proje

    2008 yılında, Mimar Uğur Batur tarafından kurulan Artera, yurt içi ve yurt dışında birçok projeye gerek uygulama gerekse tasarım ve projelendirme olarak hizmet vermiştir. Artera ailesinin bir parçası olmak ister misiniz? Referanslarımız için lütfen sitemizi inceleyiniz.

    Hizmetler
    • Mimari ve İç Mimari Çizim
    • Tasarım
    • Üç boyutlu görsellerin hazırlanması
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • Ankara
    • istanbul
    • İzmir
    • Antalya
    • Bodrum
    • Çeşme
    • Tüm Türkiye
    • Yurt Dışı
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Koru Mahallesi Mavikent Sitesi
    06500 Ankara
    Türkiye
    +90-5492783721 www.arteramimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Pirsas Design Pirsas Design
    Sürekli işlerini yaptığımız çok başarılı, profesyonel ve güvenilir bir firma.
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    Huriye Kaplan
    Evinizi gözü kapalı emanet edebileceğiniz güvenilir ve kaliteli bir firma. Tereddüt etmeden tüm işlerinizi emanet edebilirsiniz..
    7 ay önce
    Uğur Batur
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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