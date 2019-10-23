ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

2008 yılında, Mimar Uğur Batur tarafından kurulan Artera, yurt içi ve yurt dışında birçok projeye gerek uygulama gerekse tasarım ve projelendirme olarak hizmet vermiştir. Artera ailesinin bir parçası olmak ister misiniz? Referanslarımız için lütfen sitemizi inceleyiniz.
- Hizmetler
- Mimari ve İç Mimari Çizim
- Tasarım
- Üç boyutlu görsellerin hazırlanması
- Uygulama
- Hizmet alanları
- Ankara
- istanbul
- İzmir
- Antalya
- Bodrum
- Çeşme
- Tüm Türkiye
- Yurt Dışı
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- Adres
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Koru Mahallesi Mavikent Sitesi
06500 Ankara
Türkiye
+90-5492783721 www.arteramimarlik.com