kübra meltem doğan

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Eğer evinizde canlılık, yüksek enerji ama aynı zamanda dinginlik arıyorsanız dekorasyonunuzun renk paletinde mutlaka sarı da olmalı. Sarı, birbirinden çok farklı tonları ile pek çok farklı stile uyum sağlayabilen ve aradığınız tüm…
Banyonuz için en iyi zemin kaplamasını seçmek için, uygulanacak stil, beğeni ve tarzınız ile bütçenizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Banyo zemini kaplamaları için alternatif fikirler derlediğimiz bu yazımızda birbirinden farkl…
Evinizin en özel odası olan yatak odaları diğer odalardan daha özel ve daha estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Yaşam tarzınıza ve yatak odası romantizmine uygun olarak yapılacak olan dekorasyon içerisinde yataklar, dolaplar…