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ECCE GROUP
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • S.S. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Villa Taş Bej
    S.S. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Villa Taş Bej
    S.S. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Kırsal Evler Taş Bej
    S.S. VİLLA
    Ö.Y. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Ankastre mutfaklar Ahşap Beyaz
    Ö.Y. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Modern Oturma Odası Ahşap Siyah
    Ö.Y. VİLLA, ECCE GROUP ECCE GROUP Modern Oturma Odası Ahşap Siyah
    +2
    Ö.Y. VİLLA
    JİVA EVLERİ, ECCE GROUP ECCE GROUP
    JİVA EVLERİ, ECCE GROUP ECCE GROUP Küçük Yatak Odası Ahşap Beyaz
    JİVA EVLERİ, ECCE GROUP ECCE GROUP Ankastre mutfaklar Ahşap Beyaz
    +7
    JİVA EVLERİ
    MİMARİ MAKET, ECCE GROUP ECCE GROUP
    MİMARİ MAKET, ECCE GROUP ECCE GROUP
    MİMARİ MAKET, ECCE GROUP ECCE GROUP
    +5
    MİMARİ MAKET
    VORMAN MUDURNU DOĞAL YAŞAM KÖYÜ, ECCE GROUP ECCE GROUP Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    VORMAN MUDURNU DOĞAL YAŞAM KÖYÜ, ECCE GROUP ECCE GROUP Ticari alanlar Taş Ahşap rengi
    VORMAN MUDURNU DOĞAL YAŞAM KÖYÜ

    'Ecce Group' olarak yurt içi ve yurt dışındaki farklı ölçek ve niteliklere sahip projeleri tasarlar, projelendirir ve inşa ederiz.


    ECCE İSTANBUL OFİS

    Esentepe Mahallesi Kelebek Sk. No:2 Daire:20 Marmara Kule

    Kartal / İSTANBUL

    T: +90 380 524 32 23

    M: istanbul@eccegroup.com.tr


    ECCE DÜZCE OFİS

    Uzunmustafa mah.Kuyumcuzade bulvarı No:72 Daire:2/3 Merkez /

    DÜZCE

    T: +90 380 524 32 23

    M: duzce@eccegroup.com.tr


    ECCE MAKET ATÖLYESİ

    Uzunmustafa mah.Kuyumcuzade bulvarı No:72 Daire:1 Merkez /

    DÜZCE

    T: +90 380 524 32 23

    M: duzce@eccegroup.com.tr

    Hizmetler
    • MÜHENDİSLİK
    • MAKET
    • 3D MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME
    • ŞANTİYE YÖNETİMİ
    • PROJE
    Hizmet alanları
    PROJELENDİRME//MÜHENDİSLİK//İNŞAAT//3D MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME//MİMARİ MAKET
    Adres
    34870 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-3805243223 www.eccegroup.com.tr
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