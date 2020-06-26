'Ecce Group' olarak yurt içi ve yurt dışındaki farklı ölçek ve niteliklere sahip projeleri tasarlar, projelendirir ve inşa ederiz.
ECCE İSTANBUL OFİS
Esentepe Mahallesi Kelebek Sk. No:2 Daire:20 Marmara Kule
Kartal / İSTANBUL
T: +90 380 524 32 23
M: istanbul@eccegroup.com.tr
ECCE DÜZCE OFİS
Uzunmustafa mah.Kuyumcuzade bulvarı No:72 Daire:2/3 Merkez /
DÜZCE
T: +90 380 524 32 23
M: duzce@eccegroup.com.tr
ECCE MAKET ATÖLYESİ
Uzunmustafa mah.Kuyumcuzade bulvarı No:72 Daire:1 Merkez /
DÜZCE
T: +90 380 524 32 23
M: duzce@eccegroup.com.tr
- Hizmetler
- MÜHENDİSLİK
- MAKET
- 3D MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME
- ŞANTİYE YÖNETİMİ
- PROJE
- Hizmet alanları
- PROJELENDİRME//MÜHENDİSLİK//İNŞAAT//3D MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME//MİMARİ MAKET
- Adres
-
34870 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-3805243223 www.eccegroup.com.tr