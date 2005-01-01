Doku Mimarlık aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Ahmet Alkan (D.E.Ü. 2005) ve Mimar Salim Alkan (A.D.M.M.A.. 1988) birlikteliğinde 1990 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de çalışmaları bulunmaktadır. Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, karma yapı gibi pek çok ayrı konuda mimari proje danışmanlık ve pazarlamaya yönelik destek çalışmaları yapmaktadır.