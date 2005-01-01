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Doku Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 19Projeler (19) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    +1
    Bornova Konut Sitesi
    Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bornova Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    +7
    Bornova Konut Sitesi
    Karabağlar Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Karabağlar Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Karabağlar Konut Sitesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    +5
    Karabağlar Konut Sitesi
    Bostanlı Yalı Apartmanı, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bostanlı Yalı Apartmanı, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Bostanlı Yalı Apartmanı
    Bornova Apartman, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Klasik Evler
    Bornova Apartman, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Klasik Evler
    Bornova Apartman, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Klasik Evler
    +6
    Bornova Apartman
    Alsancak Apartman Projesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Alsancak Apartman Projesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Evler
    Alsancak Apartman Projesi, Doku Mimarlık Doku Mimarlık Modern Oturma Odası
    +4
    Alsancak Apartman Projesi
    Hepsini göster: 19 proje

    Doku Mimarlık  aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Ahmet Alkan (D.E.Ü. 2005) ve Mimar Salim Alkan (A.D.M.M.A.. 1988)   birlikteliğinde 1990 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. 

    Mimari proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de çalışmaları bulunmaktadır. Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, karma yapı gibi pek çok ayrı konuda  mimari proje danışmanlık ve pazarlamaya yönelik destek çalışmaları yapmaktadır. 

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • İç Mekan Projeleri
    • Mimari Danışmanlık
    • Mimari Sunum
    Hizmet alanları
    İzmir
    Şirket ödülleri
    2009 – İstanbul Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması / Satınalma Derecesi
    Adres
    35000 İzmir
    Türkiye
    +90-5327053362 www.dokumimarlik.net
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