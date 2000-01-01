- FARUK FURNITURE GEÇMİŞİ 1980 YILINA UZANAN VE MOBİLYAYA DUYULAN TUTKUNUN YARATTIĞI BİR MARKADIR.
- 39 YILLIK BİRİKİMİMİZİ AKTARDIĞIMIZ TÜM MOBİLYALAR KALİTESİYLE SADECE MÜŞTERİLERİMİZİN DEĞİL SEKTÖRÜNDE TAKDİRİNİ KAZANMIŞ BULUNUYOR. DÜNYA MOBİLYA TRENDLERİNİ YANSITAN ÖZGÜN KOLEKSİYONLAR İLE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN AYKIRI SESİ OLMAYI HERZAMAN BAŞARAN FİRMAMIZ YENİLİKÇİ ÇİZGİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.
- BİR YAŞAM ALANININ İHTİYACI OLABİLECEK HER TÜRLÜ MOBİLYA İSTANBUL DA BULUNAN FABRİKASINDA ÜRETMEKTE .MÜŞTERİLERİMİZİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA PROFESYONEL KADRO VE ÜRÜN KALİTESİNİ HARMANLAYARAK OTEL-RESTAURANT-CAFE -OKUL-HASTANE-EV GİBİ ÖZEL VE KURUMSAL MEKANLAR İÇİN ŞIK DAYANIKLI ÜRÜNLER ÜRETMEKTEDİR.
ADRES:İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AYDINLIK SOK.NO:6 TUZLA/İSTANBULTEL:0538 631 01 11EMAİL:farukfurniture@outlook.com
- Hizmet alanları
- TÜM MOBİLYA AKSAMI VE DİZAYNI
- Şirket ödülleri
- REFERANSLARIMIZ: 1-TAKSİM RİXOS OTEL 2-KASIMPAŞA HİLTON OTEL 3-VİAPORT CROWNE PLAZA 4-BAYRAMPAŞA CROWNE PLAZA 5-BAYRAMPAŞA HOLİDAY HOTEL 6-OFTON İNŞAAT 7-AND YAPI 8-YAPI MERKEZİ 9-ALKENT 2000 10-RÖNESANS OTEL BELARUS/MİNSK 11-ESANTAİ TOWER ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAZAKİSTAN/ALMATA 12-BİŞKEK HAVAALANI KIRGIZİSTAN/BİŞKEK 13-AKBANK 14-CAMEL 15-SEREN SERENGİL VİLLA 16-VİLLA MARBELLA-NEW JERSEY /ABD 17-BAYAN KUAFÖR SALONU DEKORASYON ÇALIŞMASI -ALMANYA 18-CAFFEE TABLE-KOMODİN-AHŞAP PANELLER--WİNTER PARK OTEL BAKÜ/AZERBAYCAN 19-JA PARK OTEL-DUBAİ
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