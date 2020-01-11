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Halif Yapı
İç Mimarlar Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
Genel Bakış 13Projeler (13) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Çatı Katı İmalatı, Halif Yapı Halif Yapı Modern Oturma Odası Ahşap Gri
    Çatı Katı İmalatı, Halif Yapı Halif Yapı Modern Oturma Odası Tuğla
    Çatı Katı İmalatı, Halif Yapı Halif Yapı Modern Oturma Odası Ahşap
    +14
    Çatı Katı İmalatı
    Banyo, Mutfak WC Değişimi, Halif Yapı Halif Yapı
    Banyo, Mutfak WC Değişimi, Halif Yapı Halif Yapı
    Banyo, Mutfak WC Değişimi, Halif Yapı Halif Yapı
    +15
    Banyo, Mutfak WC Değişimi
    BUTİK VİLLA , Halif Yapı Halif Yapı Modern Banyo Masif Ahşap Siyah
    BUTİK VİLLA , Halif Yapı Halif Yapı Modern Banyo Granit Kahverengi
    BUTİK VİLLA , Halif Yapı Halif Yapı Küçük Mutfak İşlenmiş Ahşap Beyaz
    +31
    BUTİK VİLLA
    SANDUKA İNŞAAT İÇ ÇALIŞMALAR, Halif Yapı Halif Yapı Ön kapılar
    SANDUKA İNŞAAT İÇ ÇALIŞMALAR, Halif Yapı Halif Yapı Ön kapılar
    SANDUKA İNŞAAT İÇ ÇALIŞMALAR, Halif Yapı Halif Yapı Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +19
    SANDUKA İNŞAAT İÇ ÇALIŞMALAR
    İç Tasarım ve Uygulama Modelleri, Halif Yapı Halif Yapı MutfakDolap & Raflar
    İç Tasarım ve Uygulama Modelleri, Halif Yapı Halif Yapı MutfakDolap & Raflar
    İç Tasarım ve Uygulama Modelleri, Halif Yapı Halif Yapı MutfakDolap & Raflar
    +15
    İç Tasarım ve Uygulama Modelleri
    Kocaeli Umuttepe tıp fakültesi onkoloji bölümü momografi ve MR odaları imalatı, Halif Yapı Halif Yapı Endüstriyel Sergi Alanları
    Kocaeli Umuttepe tıp fakültesi onkoloji bölümü momografi ve MR odaları imalatı, Halif Yapı Halif Yapı Endüstriyel Sergi Alanları
    Kocaeli Umuttepe tıp fakültesi onkoloji bölümü momografi ve MR odaları imalatı, Halif Yapı Halif Yapı Endüstriyel Sergi Alanları
    +11
    Kocaeli Umuttepe tıp fakültesi onkoloji bölümü momografi ve MR odaları imalatı
    Hepsini göster: 13 proje

    1999 yılında başlayan 2015 yılından itibaren kurumsallaşan; Mimari, İzolasyon ve sıfırdan yapıları imal eden firmamız ücretsiz keşif ile Türkiye'nin farklı illerinde  çalışmalarını devam ettiriyor.  özellikle tasarım ve uygulamada özgün bir çizgi ile siz değerli müşterilerimize bir telefon kadar yakınız.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık Uygulama
    • Isı ve Su Yalıtımı
    • Dekorasyon
    • Tadilat
    Hizmet alanları
    • Otel
    • Konut
    • Ofis
    • Fabrika
    • Rezidans
    • Kocaeli
    • İzmit/Kocaeli
    • Türkiye
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Adnan Kahveci Cad No: 9/2 Körfez
    41780 Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
    Türkiye
    +90-5332003441 www.halifyapi.com

    Değerlendirmeler

    Burak Şahin Burak Şahin
    Profesyonelliği,mimari anlamda verdiği hizmetler ve referansları ile öne çıkan bir firma.Teşekkür ediyoruz.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Düzenle
    Ekrem. Ekrem.
    Halif Yapı ile Homify aracılığıyla tanıştık. Kendileriyle iki proje gerçekleştirdik. Birincisi geçen yıl dış cephe mantolama projesiydi. Kısa zamanda temiz bir iş ortaya çıkardılar. Ardından dubleks dairemiz için çatı katı iç mimari düzenlemesi yaptırdık. Salon mutfak banyo ve ince işçilik... Hüsnü bey burdada güzel ve bir o kadarda kaliteli bir iş ortaya koydu. Kendilerine işlerine gösterdikleri saygıdan ve özveriden dolayı birkezde burdan teşekkür etmek istedim.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Ağustos 2019
    Düzenle
    Görünmez Adam
    7 ay önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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