Halif Yapı

1999 yılında başlayan 2015 yılından itibaren kurumsallaşan; Mimari, İzolasyon ve sıfırdan yapıları imal eden firmamız ücretsiz keşif ile Türkiye'nin farklı illerinde çalışmalarını devam ettiriyor. özellikle tasarım ve uygulamada özgün bir çizgi ile siz değerli müşterilerimize bir telefon kadar yakınız.