현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Adore Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Adore Mobilya: Demonte Ev & Ofis Mobilyaları Online Mağazası

    Adore Mobilya ile online mobilya almak çok kolay. Demonte Ev ve Ofis mobilyaları en iyi fiyata ve ücretsiz kargo ile Adore'de!

    Gardropçalışma masasıkitaplık gibi mobilya ihtiyacınızı en uygun fiyata online satış sitemizde bulabilirsiniz.

    Adore  ürünlerini kullanmanız  için önemli nedenleri ve adoremobilya.com’ dan alışveriş yapmanın avantajlarını unutmayın:

    Sağlığınız bizim için çok önemli bu yüzden ürünlerimizi Avrupa Birliği E1 Sağlık Normlarına uygun üretiyoruz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

    “Yeşili Koru, Yaşamı Koru” diyoruz çevre dostu olarak ve  FSC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı hammaddeleri tercih ediyoruz.

    Ürün kalitemize o kadar güveniyoruz ki hem ülkemizde hem de Avrupa’ da 7Yıl garanti veren ilk ve tek mobilya markasıyız.

    Üretimimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ISO 9001, ISO14001, TSE-HYB ve AB standartlarında gerekli tüm kalite sertifikalarına sahibiz.

    248.000 m2 üzerine kurulu yerleşkemizde, 42.800 m2’ lik kapalı üretim alanında, hayatınızın önemli bir parçası olan mobilyalarınızı daha kaliteli, daha ergonomik ve daha ekonomik hale getirmek için düşünen, tasarlayan, geliştiren ve üreten 400 kişilik bir ekibimiz var.

    İster en küçük ürünümüz olsun ister en büyük ürünümüz, teslimat için beklemenize gerek yok, işleminizin bitimini takip eden 24 saat içinde gönderiyoruz.

    Seri üretimimiz kaliteyi korumamızı, ürünlerimizin demonte olması ise taşıma  ve nakliye kolaylığını sağlar. Bütün bunlar da sizlere fiyat avantajı olarak döner.ve sizlerin katkılarıyla büyüttüğümüz 28 yıllık tecrübemiz var.

    Hizmetler
    Ev ve Ofis Mobilyası
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Konya Yolu 19. Km Ahiboz Mevkii PK:90 / Gölbaşı
    06830 Ankara
    Türkiye
    +90-3126166066 www.adoremobilya.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet Ipek
    Aldığımız dolap daha kurarken elimizde kaldi.kalite dusuk tesk.
    9 ay önce
    Gökçer Yapar
    Müşterileri ile hiç ilgilenmeyen bir firmadır. Ürünlerine dair söyleyeceğim bir şey yok çünkü deneme fırsatım olmadı. Ama çalıştıkları Horoz Lojistik olsun kendileri olsun müşteriye müşterinin aldığı ürünü teslim etme kapasitesi sıfırdır. Olayı kısaca şöyle özetlemek gerekirse 3 gün önceden Horoz Lojistik şöförü ile konuştum perşembe günü sabah getirin dedim ve perşembe sabah oldu tabi ki kargom gelmedi sebebini sordum her zaman ki gibi Horoz mudur tavuk mudur saçma sapan lojistik firmasının saçma çalışanları Adore Mobilya'nın kargonun perşembe teslim edilmesini perşembe saat 10:15 onayladıklarını ve bu sebepten dolayı kargonun getirilemeyeceğini söyledi(s*****k s****k mazeret üretmekten başka bir şey yaptıkları yok). Ben de Adore Mobilya'yı aradım onlar hemen firma ile konuşup acele bir şekilde gönderilmesini istediklerini söyledi tabi ben teğit etmek için tekrar Horoz Lojistiği aradım onlarda öyle bir istek gelmediğini söyledi. Şimdi söyleyeceğim bir kaç şey var allah hepinizin belasını versin insanlara verdiğiniz müşteriye verdiğiniz değer bu kadar ben sizin kargo gelecek diye işten izin aldım ve sizin gibi iş bilmez insanlar bir de bu ülkenin önde gelen firmaları olacak yazıklar olsun. Param hepinize zehir zıkkım olsun haram olsun. Terbiyesizler.
    3 yıldan fazla önce
    Cem Yanık
    Urunum gelirken kargoda zarar görmüş. Kendileri ile iletisime gecer gecmez ilgilendiler. Kırılmış olan parca tarafima 1 hafta icinde ulaşti. Teşekkürler Adore.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element