Adore Mobilya: Demonte Ev & Ofis Mobilyaları Online Mağazası

Adore Mobilya ile online mobilya almak çok kolay. Demonte Ev ve Ofis mobilyaları en iyi fiyata ve ücretsiz kargo ile Adore'de!

Gardrop, çalışma masası, kitaplık gibi mobilya ihtiyacınızı en uygun fiyata online satış sitemizde bulabilirsiniz.

Adore ürünlerini kullanmanız için önemli nedenleri ve adoremobilya.com’ dan alışveriş yapmanın avantajlarını unutmayın:

Sağlığınız bizim için çok önemli bu yüzden ürünlerimizi Avrupa Birliği E1 Sağlık Normlarına uygun üretiyoruz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

“Yeşili Koru, Yaşamı Koru” diyoruz çevre dostu olarak ve FSC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı hammaddeleri tercih ediyoruz.

Ürün kalitemize o kadar güveniyoruz ki hem ülkemizde hem de Avrupa’ da 7Yıl garanti veren ilk ve tek mobilya markasıyız.

Üretimimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ISO 9001, ISO14001, TSE-HYB ve AB standartlarında gerekli tüm kalite sertifikalarına sahibiz.

248.000 m2 üzerine kurulu yerleşkemizde, 42.800 m2’ lik kapalı üretim alanında, hayatınızın önemli bir parçası olan mobilyalarınızı daha kaliteli, daha ergonomik ve daha ekonomik hale getirmek için düşünen, tasarlayan, geliştiren ve üreten 400 kişilik bir ekibimiz var.

İster en küçük ürünümüz olsun ister en büyük ürünümüz, teslimat için beklemenize gerek yok, işleminizin bitimini takip eden 24 saat içinde gönderiyoruz.

Seri üretimimiz kaliteyi korumamızı, ürünlerimizin demonte olması ise taşıma ve nakliye kolaylığını sağlar. Bütün bunlar da sizlere fiyat avantajı olarak döner.ve sizlerin katkılarıyla büyüttüğümüz 28 yıllık tecrübemiz var.