ANTE MİMARLIK

İzmir‘de faaliyet gösteren Ante Mimarlık; aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Altay Karabulut ( D.E.Ü. 1998) ve Mimar Bülent Menderes(D.E.Ü. 2000) birlikteliği ile 2004 yılında kuruldu.

Mimari Proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurtdışında çalışmaları bulunmaktadır. Çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyen Ante Mimarlık, empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak mimari ve iç mekan tasarımı yapar. Mimar, iç mimar, görselleştirme ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır.

Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, mağaza, cafe, restoran gibi pek çok ayrı konuda 300‘ün üzerinde projeye imza atan Ante Mimarlık; tasarımı bir bütün olarak ele alıp, plandan cepheye, iç mekandan peyzaj ve uygulamaya her aşamada projenin içinde yer almaktadır.

Özellikle “Villa” ve “Konut” mimari ve iç mekan tasarım projelerinde uzmanlaşan Ante Mimarlık, tek evden, konut siteleri veya okul kampüslerine farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, titiz uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.