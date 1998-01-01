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ANTE MİMARLIK
Mimarlar Karşıyaka-İZMİR
Genel Bakış 112Projeler (112) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Faruk bey konutları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Modern Evler
    Faruk bey konutları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Apartman
    Faruk bey konutları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Apartman
    +4
    Faruk bey konutları
    Ölmez villaları -A. bey villa, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Siyah
    Ölmez villaları -A. bey villa, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Ölmez villaları -A. bey villa, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Modern Oturma Odası
    +17
    Ölmez villaları -A. bey villa
    East West Zinc. Madencilik , ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    East West Zinc. Madencilik , ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    East West Zinc. Madencilik , ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    +6
    East West Zinc. Madencilik
    Marina Cafe, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    Marina Cafe, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    Marina Cafe
    Panates Ofis, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar
    Panates Ofis, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar Yeşil
    Panates Ofis, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Ticari alanlar Sarı
    +10
    Panates Ofis
    Ölmez Villaları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Villa
    Ölmez Villaları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Villa
    Ölmez Villaları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK Modern Bahçe
    +10
    Ölmez Villaları
    Hepsini göster: 112 proje

    İzmir‘de faaliyet gösteren Ante Mimarlık; aynı mesleki yaklaşımı paylaşan, Mimar Altay Karabulut ( D.E.Ü. 1998) ve Mimar Bülent Menderes(D.E.Ü. 2000) birlikteliği ile 2004 yılında kuruldu.

    Mimari Proje, İç Mekan Tasarımı ve Uygulama alanlarında İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve yurtdışında çalışmaları bulunmaktadır. Çağdaş mimarlık ilkelerini tasarım prensibi olarak belirleyen Ante Mimarlık, empatik yaklaşımla, yatırımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını, estetik ve malzeme gereklilikleri ile harmanlayarak mimari ve iç mekan tasarımı yapar. Mimar, iç mimar, görselleştirme ve grafik tasarımcılardan oluşan güçlü ekibi ile her proje için ayrı araştırma ve tasarım grupları oluşturarak çalışır.

    Konut, villa, ofis, otel, hastane, okul, mağaza, cafe, restoran gibi pek çok ayrı konuda 300‘ün üzerinde projeye imza atan Ante Mimarlık; tasarımı bir bütün olarak ele alıp, plandan cepheye, iç mekandan peyzaj ve uygulamaya her aşamada projenin içinde yer almaktadır.

    Özellikle “Villa” ve “Konut” mimari ve iç mekan tasarım projelerinde uzmanlaşan Ante Mimarlık, tek evden, konut siteleri veya okul kampüslerine farklı ölçeklerde tasarım çalışmalarına devam etmekte, titiz uygulama kadrosu ile tasarımını yaptığı mekanları hayata geçirmektedir.

    Hizmetler
    • MİMARLIK
    • İÇ MİMARLIK
    • 3D TASARIM
    • PROJELENDİRME
    • UYGULAMA
    • DANIŞMANLIK
    • İNŞAAT
    Hizmet alanları
    • İZMİR
    • BALIKESİR
    • EGE BÖLGESİ
    • TÜRKİYE
    • YURT DIŞI
    Adres
    Yalı , Caher Dudayev Bulvarı No:93 D:1
    35000 Karşıyaka-İZMİR
    Türkiye
    +90-2323615151 www.antemimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Cihan.Cihan
    Yazlığımız sayenizde bambaşka bir boyut kazandı, iyi ki sizinle çalışma fırsatı bulduk, herkese tavsiye ederiz.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
    Düzenle
    cerendil95
    Sıradanlaşmış proje kavramının dışına çıkan ve kişiye özel tasarımları başarılı bir şekilde işleyen kibar ve modern bir firma !
    yaklaşık 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
    Düzenle
    Elif Turkmen Elif Turkmen
    İç mekan tasarımı ve mimari tasarımlarda İzmir de ki en iyi firmalardan bir tanesi.
    yaklaşık 3 yıl önce
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