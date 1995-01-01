Atel Aydınlatma, M.Hamdi Ataoğlu tarafından 1983 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 1995 yılında led aydınlatma ürünleri imalatına başlayan Atel, projelere özel aydınlatma armatürleri tasarım ve üretimi ile yolculuğuna devam etmektedir.