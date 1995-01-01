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Atel Aydınlatma
Aydınlatmalar İstanbul
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    Atel Aydınlatma, M.Hamdi Ataoğlu tarafından 1983 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 1995 yılında led aydınlatma ürünleri imalatına başlayan Atel, projelere özel aydınlatma armatürleri tasarım ve üretimi ile yolculuğuna devam etmektedir.

    Hizmetler
    Projelere özel iç ve dış mekan led aydınlatma ürünleri üretimi
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Şirket ödülleri
    2018 Bulgaristan Filibe Uluslararası Teknik Fuarı – En iyi stant tasarımı ödülü
    Adres
    Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:742 Şişli
    34384 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122227779 www.atelaydinlatma.com
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