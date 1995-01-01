Atel Aydınlatma, M.Hamdi Ataoğlu tarafından 1983 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 1995 yılında led aydınlatma ürünleri imalatına başlayan Atel, projelere özel aydınlatma armatürleri tasarım ve üretimi ile yolculuğuna devam etmektedir.
- Hizmetler
- Projelere özel iç ve dış mekan led aydınlatma ürünleri üretimi
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- 2018 Bulgaristan Filibe Uluslararası Teknik Fuarı – En iyi stant tasarımı ödülü
- Adres
-
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:742 Şişli
34384 İstanbul
Türkiye
+90-2122227779 www.atelaydinlatma.com