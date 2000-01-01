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DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İnşaat Malzemeleri Istanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • GREY FOOD & DRINK, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri
    GREY FOOD & DRINK, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri
    GREY FOOD & DRINK, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri
    +5
    GREY FOOD & DRINK
    Galvin Ristorante, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri Mermer
    Galvin Ristorante, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri
    Galvin Ristorante, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İskandinav Oto Galerileri
    +9
    Galvin Ristorante
    Astana Cami Kazakistan, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    Astana Cami Kazakistan, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    Astana Cami Kazakistan, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    +3
    Astana Cami Kazakistan
    ​Antalya Expo Center, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    ​Antalya Expo Center, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    ​Antalya Expo Center, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    +5
    ​Antalya Expo Center
    Kadayıfzade Cafe Tasarım, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    Kadayıfzade Cafe Tasarım, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    Kadayıfzade Cafe Tasarım, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    +8
    Kadayıfzade Cafe Tasarım
    Ankara Metro İstasyonları Projemiz, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    Ankara Metro İstasyonları Projemiz, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    Ankara Metro İstasyonları Projemiz, DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Endüstriyel Sergi Alanları
    +8
    Ankara Metro İstasyonları Projemiz
    Hepsini göster: 19 proje

    Destone 1995 Yılından bu yana taşı, camı ve kili ustalıkla yoğurup tüm dünyanın takdir ettiği özgün tasarımlara imza atıyor. Taş, seramik ve cam işçiliğinde ustalaşan Destone  Anadolu’nun sanatsal mirasını yeniden şekillendiriyor.
    Tarihsel çağlar boyunca insan ile bütünleşen ve oluşumu milyonlarca yıl süren taşı, mimari estetik ile işleyip günlük yaşantınıza sunuyoruz.

    Destone AVM,lerden  otellere, evlerden, iş merkezlerine aklınıza gelebilecek her mekana; özgün tasarımları ve kalitesi ile değer katarken mekanların algısını da pozitife çeviriyor.
    Sizi, doğanın mimariye sunduğu güzellikleri keşfetmeye, Toprağın kokusunu Camın estetikliğini hissetmeye davet ediyoruz.

    Cafe , restoran tasarımları ve bu tasarımla özel olarak ürün imalatı uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı kamu projeleri , hotel , avm , havuz , metro istasyonları , Türk hamamı , bar ve eğlence mekanları , müze ve tiyatrolar gibi geniş bir yelpazeye sahip mekanlar için doğal taş ürünleri kendi bünyemizce üretilerek projelendirilmektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • Doğal Taş ürünleri Üretim ve uygulama
    Hizmet alanları
    • Mimari Projeler
    • Oteller
    • Cafe & Restoran
    • Hamam
    • Sauna
    • Havuz
    • Avm
    • Metro İstasyonları
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak. No:11/B Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul
    34000 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322899069 destone.com

    Değerlendirmeler

    ferrowi
    Uygulamayı yerinde gördüm çok şık ve güzel bir tasarım
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2018
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