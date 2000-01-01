DESTONE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Destone 1995 Yılından bu yana taşı, camı ve kili ustalıkla yoğurup tüm dünyanın takdir ettiği özgün tasarımlara imza atıyor. Taş, seramik ve cam işçiliğinde ustalaşan Destone Anadolu’nun sanatsal mirasını yeniden şekillendiriyor.

Tarihsel çağlar boyunca insan ile bütünleşen ve oluşumu milyonlarca yıl süren taşı, mimari estetik ile işleyip günlük yaşantınıza sunuyoruz.

Destone AVM,lerden otellere, evlerden, iş merkezlerine aklınıza gelebilecek her mekana; özgün tasarımları ve kalitesi ile değer katarken mekanların algısını da pozitife çeviriyor.

Sizi, doğanın mimariye sunduğu güzellikleri keşfetmeye, Toprağın kokusunu Camın estetikliğini hissetmeye davet ediyoruz.

Cafe , restoran tasarımları ve bu tasarımla özel olarak ürün imalatı uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı kamu projeleri , hotel , avm , havuz , metro istasyonları , Türk hamamı , bar ve eğlence mekanları , müze ve tiyatrolar gibi geniş bir yelpazeye sahip mekanlar için doğal taş ürünleri kendi bünyemizce üretilerek projelendirilmektedir.