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Eminkaya Mobilya Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (8)
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    Estetik ve konforun ötesinde bir mükemmellik hikayesi Eminkaya Mobilya, Mehmet Emin Kaya tarafından 1987 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Mobilya imalatında sektörün öncü kuruluşlarından olan Eminkaya Mobilya Dekorasyon Turizm İnşaat San ve Tic. Ltd. Şirketi, 8.000 m2 kapalı alan fabrikasında ileri bilgi teknolojisi makinalarla, uluslar arası standartlarda mesleki yeterlilik sahibi ustaların, yetenekli iş gücünü birleştirerek, detaylarda yarattığı farkla, işlevsellik, yüksek konfor ve modern çözümler sunarak yaşam kalitesini artırmaktadır. Modern mobilya tarzında yemek odaları, oturma grupları, TV üniteleri ve mobilya aksesuarları üretimi, komple ev "Konsept Mobilya" üretim anlayışı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Ahşap şekillendirme işlemlerini bilgisayarlı mobilya imalat makinalarında, kumaş kesmini ise dijital kesim makinalarında yaparak hatasız ve hızlı üretim anlayışını ürün kalite politikası olarak benimsemiştir. Kurulduğu günden bu güne, yüksek teknoloji ve insan emeğini birleştirerek, topluma ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile ürettiği mobilyalarla, sektöre yön veren kuruluşumuz, dünyadaki mobilya trendleriini yakından takip ederek, ar-ge çalışması, ergonomik tasarımlar, ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları, kalite anlayışı ve satış sonrası hizmetleri ile Türkiye'nin saygın mobilya üreticileri arasında yer almaktadır. Eminkaya Mobilya' nın müşterilerine sunduğu en büyük avantaj, standart ürünlerinin dışında, müşteri talebine göre, özel ölçülü üretim yapabilmesi ve bunu en kısa sürede, en uygun maliyetle ve sorunsuz bir şekilde müşterilerine sunmasıdır. Eminkaya Mobilya Dekorasyon Şirketi, dünya pazarına açılmak ve markalaşmak için Navelli Home ismini tescillettirmiştir. Ürünler Avrupa’dan, Amerika’ya kadar bir çok ülkede alıcı bulmaktadır. Türkiye pazarında Eminkaya Mobilya olarak bilinen marka uluslar arası pazarda Navelli Home olarak bilinmektedir.

    Hizmetler
    • Koltuk imalatı
    • Köşe koltuk imalatı
    • Berjer imalatı
    • Sandalye imalatı
    • Sehpa İmalatı
    Hizmet alanları
    Modern mobilya
    Adres
    Ataşehir-İstanbul
    34888 Istanbul
    Türkiye
    +90-5324205928 navelli.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mustafa Kaya
    Çok memnun kaldık hizmeti çok iyi
    5 ay önce
    Cihan1111
    Firmanın profesyonellikle uxaktan yakından alakası yok 1 gün önce bir ürğn için fiyat aldık ona göre firmaya gittik orda o eski fiyat ben vermedim gibi saçma laflarla kendilerini svunmaya çalıştılar.böyle firmalardan uzak durun ürün aldığınızda da arkasında durmazlar
    yaklaşık 2 yıl önce
    Sibel Kayis
    Kaliteli ve modern dizayn edilmiş mobilya seçimleri yapmak isteyen herkese ve her keseye uygun. Profesyonel ama aynı zamanda samimi bir alışveriş imkanı sağlayan tüm Navelli ailesine teşekkur ediyorum...
    neredeyse 2 yıl önce
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