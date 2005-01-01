YaskArchitecture

İlk olarak 2005 yılında temelleri atılan ve 2013 yılında kurumsal olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlayan şirketimiz, ilk faaliyetlerinde kişisel bazlı mimari projelendirme hizmetleri yürütmüştür. Mimari projelendirme çalışmalarının ardından, Kültür ve Tabiat Varlıklarının restorasyon projelerinde ve uygulamalarında görev almıştır. Dolu dolu geçen her yılın ardından uzmanlaşan kadrosunu bölüm olarak ayırıp, personel istihdamında da uzmanlık arayışına girmiştir.İstanbul’ daki merkez ofisimizin yanısıra Çanakkale’ ye Türkiye’ nin gizli kalmış cenneti Geyikli – Bozcaada’ da faaliyetlerini sürdüren firmamız’ ın yurtdışında da temsilci olarak görevlendirdiği kişilerle mümkün olan en geniş iş ağına ulaşabilmek için var gücünle çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamızın donanımlı kadrosu tariflemek gerekirse;- Y. Mimar – Restoratör- Mimar- İç Mimar, Mimari Dekoratif Sanatlar Uzmanı- İç Mimar – Restoratör- İç Mimar- Restoratör- 3 Formen (Ustabaşı)- 10 Usta Kişilik Uzman Ekip