1988 yılında küçük bir işletme olarak kurulan Visal Metal İş dekoratif demir (Ferforje) uygulamalarında tasarım ve anahtar teslimi projeler üreten bir firma olarak büyümüş ve sektörde önemli bir yer edinmiştir. Özverili çalışma sayesinde kendi öz kaynaklarını kullanarak 1995 yılında makine parkurunu ve üretim bandını yenilemiştir.

Firma kurucusu Hüseyin Ali KIZMAZ'ın akademik geçmişi ve sanat anlayışı doğrultusunda uygulamalarda estetiği ve tekniği birleştirerek 2000 yılına kadar 300'ü askın villanın dış mimari ferforje projesini, 100'ü aşkın dekoratif merdiven projesini de başarıyla tamamlamıştır.

2000 yılından sonra tamamıyla merdiven imalatına yönelerek mesleki hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Geçen 25 senede iç ve dış mimari işlerinde ihtisas sahibi bir firma haline gelmiştir. Visal merdiven mesleki anlayış ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle her türlü danışmanlık, tasarım ve projelendirme uygulamalarında hizmet vermektedir.

Vizyonumuz her isimizin bir sanat eseri olması yönündedir. Müşteri memnuniyetini yeterli görmeyip kendi memnuniyetimiz için ekstralar yapmayı isimizin bir parçası olarak kabul ederiz.