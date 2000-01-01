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Visal Merdiven
Merdiven ve Korkuluklar İstanbul
Genel Bakış 33Projeler (33) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Atlasglobal - Najaf / IRAQ, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Atlasglobal - Najaf / IRAQ, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Atlasglobal - Najaf / IRAQ, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +5
    Atlasglobal - Najaf / IRAQ
    Newista / Hasoğlu İnşaat - İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam
    Newista / Hasoğlu İnşaat - İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam
    Newista / Hasoğlu İnşaat - İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam
    +5
    Newista / Hasoğlu İnşaat - İSTANBUL
    Garanti Koza / Burgaz - Esenyurt / İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Garanti Koza / Burgaz - Esenyurt / İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Garanti Koza / Burgaz - Esenyurt / İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +5
    Garanti Koza / Burgaz - Esenyurt / İstanbul
    Nuhoğlu İnş. Yenitepe - Kadıköy / İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Nuhoğlu İnş. Yenitepe - Kadıköy / İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Nuhoğlu İnş. Yenitepe - Kadıköy / İSTANBUL, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +6
    Nuhoğlu İnş. Yenitepe - Kadıköy / İSTANBUL
    Homedesign - Slagelse / DENMARK, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Homedesign - Slagelse / DENMARK, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Homedesign - Slagelse / DENMARK, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +5
    Homedesign - Slagelse / DENMARK
    Metro Yapı - Metrocity Hotel - Georgia, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Metro Yapı - Metrocity Hotel - Georgia, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Metro Yapı - Metrocity Hotel - Georgia, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +4
    Metro Yapı - Metrocity Hotel - Georgia
    Hepsini göster: 33 proje

                       1988 yılında küçük bir işletme olarak kurulan Visal Metal İş dekoratif demir (Ferforje) uygulamalarında tasarım ve anahtar teslimi projeler üreten bir firma olarak büyümüş ve sektörde önemli bir yer edinmiştir. Özverili çalışma sayesinde kendi öz kaynaklarını kullanarak 1995 yılında makine parkurunu ve üretim bandını yenilemiştir.

                        Firma kurucusu Hüseyin Ali KIZMAZ'ın akademik geçmişi ve sanat anlayışı doğrultusunda uygulamalarda estetiği ve tekniği birleştirerek 2000 yılına kadar 300'ü askın villanın dış mimari ferforje projesini, 100'ü aşkın dekoratif merdiven projesini de başarıyla tamamlamıştır. 

                        2000 yılından sonra tamamıyla merdiven imalatına yönelerek mesleki hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Geçen 25 senede iç ve dış mimari işlerinde ihtisas sahibi bir firma haline gelmiştir. Visal merdiven mesleki anlayış ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle her türlü danışmanlık, tasarım ve projelendirme uygulamalarında hizmet vermektedir. 

                        Vizyonumuz her isimizin bir sanat eseri olması yönündedir. Müşteri memnuniyetini yeterli görmeyip kendi memnuniyetimiz için ekstralar yapmayı isimizin bir parçası olarak kabul ederiz.

    Hizmetler
    Merdiven Sistemleri
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • türkiye
    • avrupa
    • Afrika
    • Asya
    Adres
    Alemdağ Cad. Yenilik Sok. No: 12 Ümraniye
    34771 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163654895 www.visalmetal.com
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