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tunay merdiven
Merdiven ve Korkuluklar Denizli
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    TUNAY MERDİVEN, tunay merdiven tunay merdiven Ticari alanlar
    TUNAY MERDİVEN, tunay merdiven tunay merdiven Ticari alanlar
    TUNAY MERDİVEN

    Üretim ve hizmetlerine 1992 yılında "Tunay Soğuk Demir" 

    adı altında Ahmet Kaya tarafından başlayan  firmamız bugün Tunay Metal & Merdiven adıyla  üretimlerini Denizli'de en yeni teknolojileri göz önünde  bulundurarak sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan Tunay Metal & Merdiven, kısa zamanda sektöründe ön sıralarda yer alan bir firma ünvanını elde etmiştir. Geçen zaman içersinde, sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren Tunay Metal & Merdiven bünyesine, Hayati Kaya ve Kenan Kaya kardeşlerin de katılımıyla firma bir bireysel aile firması haline gelmiştir Tunay Metal, 2000'li yıllara kadar çelik konstrüksiyon ve çelik arakat üretimlerini gerçekleştirirken, merdiven sanayiindeki mevcut boşluğun giderilmesine katkı sağlamak ve çelik üretimi konusundaki deneyimlerini üretim alanında da müşterilerine sunmak amacıyla çelik ,cam basamaklı, plaza merdiveni üretimini başlatmış ve Tunay Metal & Merdiven adını almıştır. Firmamız her geçen gün gelişen konstrüksiyon tekniklerini takip ederek, en yeni teknolojileri, farklı ve özgün tasarımlarına uyarlayarak müşterilerine nitelikli ve özel merdiven tasarımları sunmaya devam etmektedir. 

    Hizmet alanları
    Denizli ve türkiye
    Adres
    20175 Denizli
    Türkiye
    www.tunaymerdiven.com
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