tunay merdiven

Üretim ve hizmetlerine 1992 yılında "Tunay Soğuk Demir"

adı altında Ahmet Kaya tarafından başlayan firmamız bugün Tunay Metal & Merdiven adıyla üretimlerini Denizli'de en yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan Tunay Metal & Merdiven, kısa zamanda sektöründe ön sıralarda yer alan bir firma ünvanını elde etmiştir. Geçen zaman içersinde, sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren Tunay Metal & Merdiven bünyesine, Hayati Kaya ve Kenan Kaya kardeşlerin de katılımıyla firma bir bireysel aile firması haline gelmiştir Tunay Metal, 2000'li yıllara kadar çelik konstrüksiyon ve çelik arakat üretimlerini gerçekleştirirken, merdiven sanayiindeki mevcut boşluğun giderilmesine katkı sağlamak ve çelik üretimi konusundaki deneyimlerini üretim alanında da müşterilerine sunmak amacıyla çelik ,cam basamaklı, plaza merdiveni üretimini başlatmış ve Tunay Metal & Merdiven adını almıştır. Firmamız her geçen gün gelişen konstrüksiyon tekniklerini takip ederek, en yeni teknolojileri, farklı ve özgün tasarımlarına uyarlayarak müşterilerine nitelikli ve özel merdiven tasarımları sunmaya devam etmektedir.