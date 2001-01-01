Femaş Mobilya Dekorasyon

Bodrum Femaş Dekorasyon Orman Ürnlr. Mobilya İnş. Ltd. Şti. firması olarak: Mutfak,mobilya, ve İnşaat sektöründe 2001 yılından bu yana Bodrumda faaliyet göstermekteyiz. Mutfak,mobilya,tasarım,imalat,inşaat-tadilat,pergola,ahşap basamak,yer döşemeleri,kapı,giyinme dolapları,beyaz eşya ve aksesuar ana grupları altında anahtar teslim hizmet veren bir firmayız.
- Hizmetler
- Muğla-Bodrum ve çevresi ağırlıklı hizmet bölgemiz olup
- talep üzerine diğer şehirlere de hizmet verilir.
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Adres
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İslamhaneleri merkez mah. no:36/A
48000 Muğla
Türkiye
+90-2523828788 www.femasmobilya.com.tr