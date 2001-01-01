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Femaş Mobilya Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar Muğla
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Değerlendirmeler (16)
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    Bodrum Femaş Dekorasyon Orman Ürnlr. Mobilya İnş. Ltd. Şti. firması olarak: Mutfak,mobilya, ve İnşaat sektöründe 2001 yılından bu yana Bodrumda faaliyet göstermekteyiz. Mutfak,mobilya,tasarım,imalat,inşaat-tadilat,pergola,ahşap basamak,yer döşemeleri,kapı,giyinme dolapları,beyaz eşya ve aksesuar ana grupları altında anahtar teslim hizmet veren bir firmayız.

    Hizmetler
    • Muğla-Bodrum ve çevresi ağırlıklı hizmet bölgemiz olup
    • talep üzerine diğer şehirlere de hizmet verilir.
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    İslamhaneleri merkez mah. no:36/A
    48000 Muğla
    Türkiye
    +90-2523828788 www.femasmobilya.com.tr

    Değerlendirmeler

    İsmail Efeoğlu
    Çok saygılı çok samimi insanlar
    4 ay önce
    EROL VARAL
    Mükemmel bir tesis
    4 ay önce
    hefté xwehan
    iyi esnaf kaliteli işçilik on numara
    7 ay önce
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