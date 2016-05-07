DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.

Ankara'da bulunan pirinç,paslanmaz,demir-çelik ve dekorasyon sektöründe faaliyetlerini sürdüren DEKODİZAYN firmamız 1983 yılında Ankara'da kurulmuştur. Her geçen gün ürün yelpazesini genişletme çabasındadır.
Firmamızın değişmez prensipleri daima kaliteli hizmet ,zamanında teslim ve uygun fiyat politikası olmuştur.Bizi bugün olduğumuz yere getiren değerlere olan bağlılığımız ,bu başarıya katkı sağlayan çalışmalarımızla birlikte yolumuza devam etmek öncelikli hedefimizdir. Sektörle ilgili değişim ve yaratıcı düşünceleri desteklememiz ve geleceği düşünerek öngörülü hareket etmemiz siz değerli müşterilerimizin bizi tercih etmelerindeki en büyük sebeplerdendir.
- Hizmetler
- MERDİVEN KORKULUGU
- PİRİNÇ MERDİVEN KORKULUGU
- PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK korkuluk tasarımı
- PİRİNÇ & PASLANMAZ TASARIM
- Hizmet alanları
- inşaat
- iç dekorasyon
- iç mimarlık
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- Ankara
- merdiven
- Adres
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ulubat sokak 15/1 siteler / ankara
06378 Ankara
Türkiye
+90-5322330660 www.dekodizayn.com.tr