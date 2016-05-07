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DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.
Merdiven ve Korkuluklar Ankara
Genel Bakış 19Projeler (19) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

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    • CAM SIPAYDIRLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Ticari alanlar Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    CAM SIPAYDIRLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Ticari alanlar Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    CAM SIPAYDIRLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Ticari alanlar Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    +10
    CAM SIPAYDIRLI KORKULUK
    PİRİNÇ SEHBA, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Sarı
    PİRİNÇ SEHBA, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Sarı
    PİRİNÇ SEHBA, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Sarı
    +8
    PİRİNÇ SEHBA
    PASLANMAZ CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    PASLANMAZ CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    PASLANMAZ CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Cam Metalik/Gümüş
    +8
    PASLANMAZ CAMLI KORKULUK
    PASLANMAZ AHŞAP KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Ahşap Metalik/Gümüş
    PASLANMAZ AHŞAP KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Ahşap rengi
    PASLANMAZ AHŞAP KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +6
    PASLANMAZ AHŞAP KORKULUK
    PASLANMAZ KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    PASLANMAZ KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    PASLANMAZ KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    +5
    PASLANMAZ KORKULUK
    PİRİNÇ KRISTAL CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Cam Sarı
    PİRİNÇ KRISTAL CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Bakır/Bronz/Pirinç Sarı
    PİRİNÇ KRISTAL CAMLI KORKULUK, DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Merdivenler Bakır/Bronz/Pirinç Sarı
    +4
    PİRİNÇ KRISTAL CAMLI KORKULUK
    Hepsini göster: 19 proje

    Ankara'da bulunan  pirinç,paslanmaz,demir-çelik ve dekorasyon sektöründe faaliyetlerini sürdüren DEKODİZAYN firmamız 1983  yılında Ankara'da kurulmuştur. Her geçen gün ürün yelpazesini genişletme çabasındadır.

     Firmamızın değişmez prensipleri daima kaliteli hizmet ,zamanında teslim ve uygun fiyat politikası olmuştur.Bizi bugün olduğumuz yere getiren değerlere olan bağlılığımız ,bu başarıya katkı sağlayan çalışmalarımızla birlikte yolumuza devam etmek öncelikli hedefimizdir.   Sektörle ilgili değişim ve yaratıcı düşünceleri desteklememiz ve geleceği düşünerek öngörülü hareket etmemiz siz değerli müşterilerimizin bizi tercih etmelerindeki en büyük sebeplerdendir.

    Hizmetler
    • MERDİVEN KORKULUGU
    • PİRİNÇ MERDİVEN KORKULUGU
    • PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK korkuluk tasarımı
    • PİRİNÇ & PASLANMAZ TASARIM
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • iç dekorasyon
    • iç mimarlık
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Ankara
    • merdiven
    Adres
    ulubat sokak 15/1 siteler / ankara
    06378 Ankara
    Türkiye
    +90-5322330660 www.dekodizayn.com.tr
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