1984’den Günümüze 30 Yıllık Tecrübe…

Grand Office 1984 yılından günümüze ofis mobilyaları üretimi ve projeli dekorasyon uygulamaları ile sektörde yer almaktadır.Temel prensibi; tasarım, form ve materyali doğru bir şekilde kullanarak yenilikçi ve özgün ürünler yaratmaktır. Faaliyet alanında büro mobilyaları ağırlıklı olan Grand Office; inşaat, proje tasarım ve dekorasyon konusunda da önemli ve güvenilir referanslara sahiptir. Sergilediği kendi imalat ürünleri ile tasarım konusundaki uzmanlığını ortaya koyan firma, alanında en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmayı amaç edinir. Grand Office fonksiyonel tasarımları ve üstün kalitesiyle şu ana kadar almış olduğu tüm projeleri başarıyla tamamlamış ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Deneyimli ve uzman kadrosuyla beraber modern hizmet anlayışı ile sektörün başlıca üreticilerinden olan Grand Office sizlere her zaman en güzel ofisleri tasarlamaya devam edecektir.