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Grand Office
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 6Projeler (6) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Gökaypark Towers - İZMİT, Grand Office Grand Office Klasik Yemek Odası
    Gökaypark Towers - İZMİT, Grand Office Grand Office İç Dekorasyon
    Gökaypark Towers - İZMİT, Grand Office Grand Office Yatak OdasıKomodinler
    +5
    Gökaypark Towers - İZMİT
    Akrotes Mimarlık , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Akrotes Mimarlık , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Akrotes Mimarlık , Grand Office Grand Office Modern Duvar & Zemin
    +4
    Akrotes Mimarlık
    Span Hotel - Hırvatistan, Grand Office Grand Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Span Hotel - Hırvatistan, Grand Office Grand Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Span Hotel - Hırvatistan, Grand Office Grand Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +4
    Span Hotel - Hırvatistan
    Aleyna Turizm Ofis Dekorasyonu , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Aleyna Turizm Ofis Dekorasyonu , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Aleyna Turizm Ofis Dekorasyonu , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    +5
    Aleyna Turizm Ofis Dekorasyonu
    Albayrak İnşaat Proje Çalışması , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Albayrak İnşaat Proje Çalışması , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Albayrak İnşaat Proje Çalışması , Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    +4
    Albayrak İnşaat Proje Çalışması
    Nish İstanbul Remzi Solmaz Ofis Dekorasyonu, Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Nish İstanbul Remzi Solmaz Ofis Dekorasyonu, Grand Office Grand Office Modern Çalışma Odası
    Nish İstanbul Remzi Solmaz Ofis Dekorasyonu, Grand Office Grand Office Modern Oturma Odası
    +3
    Nish İstanbul Remzi Solmaz Ofis Dekorasyonu

    1984’den Günümüze 30 Yıllık Tecrübe…

    Grand Office 1984 yılından günümüze ofis mobilyaları üretimi ve projeli dekorasyon uygulamaları ile sektörde yer almaktadır.Temel prensibi; tasarım, form ve materyali doğru bir şekilde kullanarak yenilikçi ve özgün ürünler yaratmaktır. Faaliyet alanında büro mobilyaları ağırlıklı olan Grand Office; inşaat, proje tasarım ve dekorasyon konusunda da önemli ve güvenilir referanslara sahiptir. Sergilediği kendi imalat ürünleri ile tasarım konusundaki uzmanlığını ortaya koyan firma, alanında en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmayı amaç edinir. Grand Office fonksiyonel tasarımları ve üstün kalitesiyle şu ana kadar almış olduğu tüm projeleri başarıyla tamamlamış ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Deneyimli ve uzman kadrosuyla beraber modern hizmet anlayışı ile sektörün başlıca üreticilerinden olan Grand Office sizlere her zaman en güzel ofisleri tasarlamaya devam edecektir.

    Hizmetler
    ofis mobilyası, makam takımları, ve makam koltukları
    Hizmet alanları
    • Ofis Mobilya
    • Proje Yönetimi
    • Üretim
    • Tasarım & Uygulama
    • Dekorasyon
    • İnşaat
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    Kağıthane Cad. No. 82
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122224238 www.grand-project.com
    Yasal mülkiyet

    Mimari Projeİç mekan yenilemeDekorasyonİç mimari tasarımProje Yönetimi ve DenetlemeUygulamaDanışmanlık

    Değerlendirmeler

    ismail cem kadıoğlu
    yaklaşık 2 yıl önce
    özkan Demirci
    Firma yeterli seviyeye ulaşmamış bence.
    neredeyse 10 yıl önce
    Sabahattin Oktay
    10 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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