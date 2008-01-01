4 nesildir aynı çatı altında ticari faaliyet gösteren Akkaş ailesi, ev mobilya sektörüne ilk defa 1973 yılında adım atmıştır. Sektöre toptan mobilya ticareti ile başlayan Serhat Mobilya, 80'li yılların sonlarında seri mobilya imalâtına başlamış, bünyesindeki ikinci şirket olarak üretim faaliyetlerini sürdüren Vipa A.Ş.’yi 90’lı yılların başında kurmuştur. Serhat Mobilya, 2008 yılında kurulan yeni üretim tesisi ile toplamda 35.000 m2 kapalı, 100.000 m2 açık alandan oluşan modern üretim sahalarında üretim yapmaktadır. Ayrıca, bünyesine bağlı onlarca tedarikçi firma ile birlikte hazırladığı ev mobilyası koleksiyonunu yurtiçinde yüzlerce satış noktasında, yurtdışında 40'ın üzerinde ülkede tüketicinin zevk ve beklentilerine sunmaktadır.

Serhat Mobilya ev mobilyası sektöründe emin adımlarla ilerlerken;

Geçmişten gelen tecrübelerinden edindiği bilgi birikimini kullanarak, yenilikçi ve vizyon sahibi profesyonel ekibi ile mobilya sektöründe çığır açacak projeler üretmek amacı ile Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeyi, Her alandaki son gelişmeleri dikkate alarak kurduğu modern üretim tesislerinde, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek güncel kalmayı,

Serhat markalı ürünleri, var olduğu bölgenin piyasa koşullarında rekabet edebilir fiyat politikası ile sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası pazarda markasını tanıtmayı, Profesyonel ekibi ve yüzlerce iş ortağı ile oluşturduğu ürün çeşidi ile ülkemizde kalite, konfor ve estetik algı standartlarını yükseltmeyi, ana ilkeleri olarak belirlemiştir.

Serhat Mobilya, geçmişten gelen ticari öğretileri ve prensiplerini misyon edinerek bütün bireylerine aktarmıştır. Her bir Serhat çalışanının benimsediği ilkeler doğrultusunda etik ticaret anlayışına çok önem verilmiştir. Bu sayede, sadece tüketici nezdinde değil yıllar boyunca ticari ilişkilerinden direk veya dolaylı şekilde etkilenen herkesin nezdinde istikrarlı, ilkeli ve prensip sahibi aynı zamanda kalite ve estetikten taviz vermeyen, güven veren bir marka algısı oluşturmuştur. Değişen dünya şartlarında müşteri beklentilerine sürekli çözümler sunan Serhat Mobilya, misyonunu ve ilkelerini gelecek nesillerde de koruyacaktır.