Gelenekle geleceği sentezleyen tasarımları ile sektörde deneyimli ekiplerle ahşap üretim yapıyoruz. Masif markasıyla üretim yapan firmamız ahşabın değerini, sağlamlığını, estetiğini ince ustalıkla birleştirerek size sunmaktadır. Temel prensibimiz % 100 müşteri memnuniyetidir.

Temel ilkemiz ; müşteri istekleri doğrultusunda fonksiyonellik, estetik, kesintisiz devam eden tasarım çözümleri üretmektir. İmalat sektöründe en önemli unsurun güven, zamanlama, işçilik kalitesi ve fiyat olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ilke ve doğrularımızla beklentilerinizi karşılamak istiyoruz.

Türkiye ve yurtdışı pazarlarda satıcı yada mimarlara yönelik kendi markamız yada noname tasarım, üretim ve montaj hizmeti veriyoruz.

Firmamızın diğer hizmet alanı inşaat proje taahhüt hizmetleri veriyoruz.

Proje Bazlı Anahtar Teslim Hizmetler

http://bursaevyenileme.com

http://bursaevdekorasyon.com

http://enyev.com

İletişim Ofis : 0.224.4516941 Cep : 0.554.5731141