Her çeşit kaliteli görseli, kaliteli ve özel kağıtlara baskısını gerçekleştiren Gts Yapı Dizayn firması, teknolojiyi, çağın gerekliliğini sürekli takip ediyor, ev dekorasyon anlayışındaki ve müşteri beklentilerindeki değişimlere bağlı kalarak kendisini sürekli güncelliyor.Kendi markası olan Fx, dijital baskı duvar kağıdı markaları arasında en gözde ve bilinen marka olma yolunda ilerliyor. E-ticaret sitesi olan DuvarOnline.com, poster duvar kağıdı çeşitlerini ve diğer duvar kağıdı markalarının da çeşitlerini sizlere sunuyor. Çeşitlerimiz sizin isteklerinizle şekillenmektedir. Evinizde kendinizi hangi duvar kağıdıyla rahat hissedersiniz o çeşidi sitemize eklemekteyiz. Müşterilerinden gelen geri bildirimlere göre geliştirmelerini yapan ve büyüme gösteren bir firma olmamızdaki sebep müşteri memnuniyetini sağlamayı %100 olarak benimsemiş olmamızdır.