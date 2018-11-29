ŞEBNEM MIZRAK

Dekorasyonu şenlendiren desenli ve renkli 10 minder

Salonlar, hem günün sonunda ayaklarımızı uzatıp dinlendiğimiz hem de konuklarımızı ağırladığımız bir mekandır. Bu nedenle her evin en şık bölümünün salon olması hiç şaşırtıcı değildir.

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