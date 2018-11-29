ŞEBNEM MIZRAK

17 Şubat 1971 yılında Eskişehir'de doğdu. 1996'da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1999 yılına dek İstanbul'da yaşadı. Farklı kültürleri çeşitli şehirler ve ülkelerle sentezleyerek sadelik ve özgünlük ilkeleri ile tasarımlarını İstanbul, Amerika, Bodrum, Antalya ve Çanakkale'de hayata geçirdi. 2017'den beri projelerine Çanakkale'de devam etmektedir.
- Hizmetler
- İç mimarlık / proje ve uygulama
- Hizmet alanları
- Çanakkale, İstanbul, ve Bodrum
- Adres
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1. Dardanel Sok. No:7 daire:11
17100 Çanakkale
Türkiye
+90-5323565525 www.sebnemmizrak.com