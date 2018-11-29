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ŞEBNEM MIZRAK
İç Mimarlar Çanakkale
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Çanakkale / Çikolata Rüyası, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Çanakkale / Çikolata Rüyası, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Çanakkale / Çikolata Rüyası, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    +3
    Çanakkale / Çikolata Rüyası
    Bodrum Ev Dekorasyonu , ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Bodrum Ev Dekorasyonu , ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Bodrum Ev Dekorasyonu , ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Bodrum Ev Dekorasyonu
    Antalya / Otel Tasarımı 2, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Antalya / Otel Tasarımı 2, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Antalya / Otel Tasarımı 2, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Klasik Sergi Alanları Ahşap Altın Sarısı
    Antalya / Otel Tasarımı 2
    Bakü Pro-shop Mağaza Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ticari alanlar Cam Turuncu
    Bakü Pro-shop Mağaza Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Bakü Pro-shop Mağaza Tasarımı
    Antalya / Otel Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Antalya / Otel Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ticari alanlar Ahşap Turuncu
    Antalya / Otel Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Antalya / Otel Tasarımı
    Bodrum Ev Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Modern Oturma Odası Ahşap Kahverengi
    Bodrum Ev Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Modern Oturma Odası Mermer Kırmızı
    Bodrum Ev Tasarımı, ŞEBNEM MIZRAK ŞEBNEM MIZRAK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Mermer Beyaz
    +2
    Bodrum Ev Tasarımı
    Hepsini göster: 9 proje

    17 Şubat 1971 yılında Eskişehir'de doğdu. 1996'da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1999 yılına dek İstanbul'da yaşadı. Farklı kültürleri çeşitli şehirler ve ülkelerle sentezleyerek sadelik ve özgünlük ilkeleri ile tasarımlarını İstanbul, Amerika, Bodrum, Antalya ve Çanakkale'de hayata geçirdi. 2017'den beri projelerine Çanakkale'de devam etmektedir.

    Hizmetler
    İç mimarlık / proje ve uygulama
    Hizmet alanları
    Çanakkale, İstanbul, ve Bodrum
    Adres
    1. Dardanel Sok. No:7 daire:11
    17100 Çanakkale
    Türkiye
    +90-5323565525 www.sebnemmizrak.com

    Değerlendirmeler

    Şeyma Nur Elibol Şeyma Nur Elibol
    Şebnem hanım ile daha önce bir otel çalışmamız oldu, kendisinden çok memnun kaldık. yaptığı işlere bayılıyor, takip ediyoruz. Öneririm.
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2016
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