mekan mobilya

Mağazaya gittik mağaza açık olmasına rağmen kimse yok Allah'a emanet
Bir kere bir ürüne bakın yeter alıncaya kadar ararlar. Diyelim ki aldınız zamanında teslimat da yapmazlar. Bir de ürün ile ilgili bir hata olursa direkt kendi servislerini arayınız. Ürünü aldığınız satış danışmanı yardımıyla servis isterseniz gelmeyebilir.
Buraya adımınızı bile atmayın. Biz burdan alışveriş yaptık hergun lanet ediyoruz mutfak yatak odası oturma odası tek bir malzemesi bile iyi çıkmadı. Çene yaparak aklinizi karistiryolar ama kalite yok. Sakın gitmeyin bir parça bile almayın