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mekan mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Antalya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Mekan Mobilya, mekan mobilya mekan mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Mekan Mobilya
    sedni cencept, mekan mobilya mekan mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    sedni cencept, mekan mobilya mekan mobilya Yemek OdasıSandalye & Banklar
    sedni cencept, mekan mobilya mekan mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    sedni cencept
    Hizmet alanları
    Mobilya
    Adres
    eski sanayi sitesi 702 sk.no:48
    07000 Antalya
    Türkiye
    +90-2423444477 www.mekanmobilya.com.tr

    Değerlendirmeler

    Bayram Yilmaz
    Mağazaya gittik mağaza açık olmasına rağmen kimse yok Allah'a emanet
    3 yıldan fazla önce
    HÜSEYİN KESKİN
    Bir kere bir ürüne bakın yeter alıncaya kadar ararlar. Diyelim ki aldınız zamanında teslimat da yapmazlar. Bir de ürün ile ilgili bir hata olursa direkt kendi servislerini arayınız. Ürünü aldığınız satış danışmanı yardımıyla servis isterseniz gelmeyebilir.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tuğçe Ulu
    Buraya adımınızı bile atmayın. Biz burdan alışveriş yaptık hergun lanet ediyoruz mutfak yatak odası oturma odası tek bir malzemesi bile iyi çıkmadı. Çene yaparak aklinizi karistiryolar ama kalite yok. Sakın gitmeyin bir parça bile almayın
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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