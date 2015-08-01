2015 yılında kurulan Bej Mimarlık yenilikçi ve çağdaş tarzıyla yatırımcı ve kullanıcılara özgün, nitelikli ve kullanışlı çözümler üreten bir mimarlık firmasıdır.
Mimari ve iç mimari tasarım hizmeti vermenin yanı sıra kalıcı ve doğru çözümler sunmayı hedefleyen firma, kullanıcılarının ihtiyaç ve isteklerini merkezine koyan bir algı ile projelerini ele alır. İlgili disiplinlerden geniş uzman kadrosuyla iş birliği halinde ürettiği tasarımların uygulamalarını da yapmaktadır.
- Hizmetler
- mimari proje – iç mimari proje – uygulama ve detay çizimleri – proje kontrolü ve danışmanlık – katalog ve görselleştirme – mobilya ve ürün tasarımı
- Hizmet alanları
- Mimari ve İç mimari Projelendirme ve Uygulama
- İzmir
- Adres
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35220 İzmir
Türkiye
+90-5558325472 bejmimarlik.com