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Bej Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Apranti Ofis, Bej Mimarlık Bej Mimarlık Modern Çalışma Odası
    Apranti Ofis, Bej Mimarlık Bej Mimarlık Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    Apranti Ofis, Bej Mimarlık Bej Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    +5
    Apranti Ofis
    West Aegean Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları
    West Aegean Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık Akdeniz Duvar & Zemin
    West Aegean Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık İç Dekorasyon
    +7
    West Aegean Restaurant
    Alaçatı Langaza Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Alaçatı Langaza Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık İç Dekorasyon
    Alaçatı Langaza Restaurant, Bej Mimarlık Bej Mimarlık Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    Alaçatı Langaza Restaurant

    2015 yılında kurulan Bej Mimarlık yenilikçi ve çağdaş tarzıyla yatırımcı ve kullanıcılara özgün, nitelikli ve kullanışlı çözümler üreten bir mimarlık firmasıdır. 

    Mimari ve iç mimari tasarım hizmeti vermenin yanı sıra kalıcı ve doğru çözümler sunmayı hedefleyen firma, kullanıcılarının ihtiyaç ve isteklerini merkezine koyan bir algı ile projelerini ele alır. İlgili disiplinlerden geniş uzman kadrosuyla iş birliği halinde ürettiği tasarımların uygulamalarını da yapmaktadır.

    Hizmetler
    mimari proje – iç mimari proje – uygulama ve detay çizimleri – proje kontrolü ve danışmanlık – katalog ve görselleştirme – mobilya ve ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    • Mimari ve İç mimari Projelendirme ve Uygulama
    • İzmir
    Adres
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-5558325472 bejmimarlik.com
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